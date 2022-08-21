انطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية في قنا.. 6 فئات

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، انطلاق تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية داخل المحافظة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن الجهود الحكومية التي تبنت المبادرة في كل محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين.

بدء التقديم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

وقال محافظ قنا، إنه تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية، استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، سيتم تقديم المشروعات سواء من الجهات الحكومية أو المواطنين على المنصة بداية من اليوم حتى 7 سبتمبر 2022، على الرابط http://www.sgg.eg، وسيقوم منسق المحافظة ومسئول بوزارة التخطيط بإستعراض كيفية الدخول على المنصة خطوة بخطوة للتسهيل على المواطن العادى لكيفية الدخول لتقديم مشروعه وكيفية استيفاء المعايير، على أن تقوم اللجنة المختصة بالمحافظة في 15 سبتمبر بموافاة اللجنة الوطنية للمبادرة بهذه المشروعات بعد تصنيفها.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء 6 فئات

وأضاف «الداودي»، أن المبادرة تستهدف 6 فئات، هي المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

وأشار محافظ قنا أن هذه المبادرة تأتى تأكيداً على جدية التعامل الوطنى مع البعد البيئى وتغيرات المناخ من خلال تنفيذ مشروعات قومية، وكذا وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها محليُا ودوليًا، مهيبًا بالجميع سرعة المشاركة فى المبادرة وسرعة التسجيل من خلال الموقع .