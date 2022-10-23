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الوادي الجديد تدخل موسوعة جينيس بأطول سلسلة فاكهة.. تحتوي على 100 ألف تمرة

كتب:

هدير محمود
07:04 م | الأحد 23 أكتوبر 2022
خلال الاحتفالية

خلال الاحتفالية

سجلت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، أطول سلسلة فاكهة «تمور»، حول العالم من موسوعة جينس للأرقام القياسية بطول 3 ونصف كيلو بواقع 100 ألف تمرة. 

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ، فعاليات إطلاق وتسجيل أطول سلسلة فاكهة (تمور) في العالم بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، والتي أقيمت بالاستاد الرياضي بالخارجة، بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد والدكتور أحمد مقلد منسق موسوعة جينيس في مصر، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأوضح، محافظ الوادي الجديد، أن السلسلة نفذت بالتعاون مع شركة الطحان جولد داتس للتمور بطول 3.5 كم وتضم 100 ألف تمرة، بعدما جرى استيفاء جميع الشروط والمعايير التي تحددها الموسوعة وصولًا إلى اعتمادها اليوم، بحضور لجنة الموسوعة للتأكد من عدد التمور بالسلسلة والشكل الهندسي المعتمد.

وأشار إلى أن هذه الفعاليات تساهم في ترويج المنتج الاستراتيجي للمحافظةعالميًا، فضلاً عن فتح أسواق تصدير خارجية ودعم منتجي التمور بالمحافظة.

وشهدت الاحتفالية عروض شعرية وفقرات فنية للفلكلور الشعبي وعرض فيلم تراثي عن الواحات وفيلم تسجيلي عن مدينة الخارجة، والتي يجرى اختيارها مؤخرا عاصمة البيئة العربية لعام 2022.

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