اغتالته إسرائيل بعبوة ناسفة.. من هو تامر الكيلاني القيادي بـ«عرين الأسود» الفلسطينية؟

شيع جثمان الشهيد تامر الكيلاني، أحد مقاومي مجموعات «عرين الأسود» في الأراضي المحتلة، الذي استشهد إثر اغتياله في عملية إسرائيلية فجر أمس الأحد، بواسطة دراجة نارية مفخخة في البلدة القديمة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، واتهمت مجموعة «عرين الأسود»، الاحتلال الإسرائيلي بوضع عبوة «تي إن تي» لاصقة للشهيد تسببت في استشهاده بعد انفجارها.

أبرز المعلومات عن الشهيد تامر الكيلاني

وأوضحت مجموعة «عرين الأسود» أنَّ تامر الكيلاني، استشهد في الساعدة الواحدة والنصف فجر أمس الأحد، واصفة إياه بأنَّه أحد أشرس مقاتلي مجموعة عرين الأسود، متوعدة الاحتلال الإسرائيلي برد مؤلم، وفيما يلي أبرز المعلومات عن الشهيد تامر الكيلاني:

- يبلغ من العمر 33 عامًا.

- من سكان حي «جبل فطاير» في نابلس.

- متزوج ولديه طفلين، ولد يبلغ من العمر عام ونصف وبنت 5 أشهر.

- الشهيد قضى في سجون الاحتلال 8 سنوات بتهمة الانتماء للذراع العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

- وصفه أحد الأسرى بأنَّه صلب وعنيد أمام السجان الإسرائيلي.

- زعمت قناة «كان» الإسرائيلية، الشهيد تامر الكيلاني، بأنَّه كان مسؤولًا عن سلسلة من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ويقف خلف عمليات إطلاق نار على قوات الجيش في منطقة نابلس.

«الخارجية الفلسطينية»: اغتيال تامر الكيلاني جريمة حرب

يُشار إلى أنَّ جماهير حاشدة بنابلس، شمال الضفة الغربية، شاركت في تشييع جثمان الشهيد تامر الكيلاني بعد اغتياله فجر أمس، ونعت حركة فتح الشهيد وقال أمين سر حركة «فتح»، في نابلس محمد حمدان: «هذه الجريمة النكراء لن تكسر الحاضنة الشعبية الداعمة للمقاومة»، فيما أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن اغتيال الشهيد تامر الكيلاني جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.