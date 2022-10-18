بعد تراجع أستراليا عن الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.. فلسطين ترحب وإسرائيل غاضبة

رحبت السلطة الفلسطينية، بقرار أستراليا سحب اعترافها بالقدس الغربية عاصمة إسرائيل، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل لها.

وأعلنت أستراليا، اليوم الثلاثاء، إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، متراجعة بذلك عن القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة.

وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، أن بلادها ملتزمة بحل الدولتين الذي تتعايش فيه الدولة الفلسطينية وإسرائيل في سلام وأمن ضمن حدود معترف بها دوليا.

أسباب تراجع أستراليا عن قرارها

واتهمت «وونج»، حكومة رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون، بأن قرار الاعتراف بـ القدس الغربية عاصمة لإسرائيل في 2018 كان مدفوعًا بالرغبة بتحقيق الفوز في انتخابات فرعية حاسمة في ضاحية وينتوورث بسيدني تضمّ جالية يهودية كبيرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأكدت أن بلادها ستظل صديقة لإسرائيل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وعلى إثر ذلك، استدعت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، سفير أستراليا لدى «تل أبيب»، بول جريفيث، بعد تراجع بلاده عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لدولة بالاحتلال.

قوات الاحتلال تعتقل شابا فلسطينيا بالخليل

وفي سياق آخر، أعاد نشطاء في الولايات المتحدة، نشر أخبار وصور ومقاطع فيديو ترصد جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني مترجمة بلغات متعددة على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

ميدانيا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا فلسطينيا يدعى إسماعيل محمود غيث، وسط مدينة الخليل، فيما استجاب مئات الفلسطينيين لنداء مجموعة «عرين الأسود»، الداعي للنفير والخروج الساعة 12:30 فجر اليوم الثلاثاء، والتكبير من فوق أسطح المنازل.