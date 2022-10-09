مركز فلسطين للدراسات: 39 أسيرا أمضوا أكثر من ربع قرن في سجون الاحتلال

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن 39 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي أمضوا ما يزيد عن ربع قرن بشكل متواصل وما زالوا خلف القضبان، وجميعهم يقضون أحكاما بالسجن المؤبد او عشرات السنين.

وأوضح المركز الفلسطيني، في بيان صادر، منذ قليل، أن غالبية هؤلاء الأسرى معتقلين ما قبل اتفاق أوسلو وأمضوا جميعهم ما يزيد عن 25 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 11 أسيرا من سكان المناطق المحتلة عام 1948، وفى مقدمتهم عميد الأسرى الفلسطينيين، الأسير كريم يوسف يونس، حيث إنه معتقل منذ عام 1983 والأسير ماهر عبد اللطيف يونس الذي اعتقل في العام ذاته.

وصمة عار على جبين المجتمع الدولي

من جانبه، اعتبر الباحث رياض الأشقر، مدير المركز الفلسطيني، أن استمرار اعتقال هؤلاء الأسرى لعشرات السنين هو وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، وهي سابقة لم تحدث في التاريخ الحديث، وخاصة ان هؤلاء الأسرى يعانون من ظروف صحية قاهرة وتغزو أجسادهم الأمراض نتيجة السنوات الطويلة التي أمضوها في ظل ظروف قاسية داخل السجون والإهمال الطبي المتعمد بحقهم.

وأضاف الأشقر: «أن أسيرين من القدامى استشهدا عام 2019 نتيجة الإهمال الطبي والأمراض التي أصيبا بها خلال سنوات اعتقالهما الطويلة، ولا يزال الاحتلال يحتجز جثامينهما حتى الآن، وهم فارس بارود بعد أن أمضى 28 عاما، وسعدي الغرابلي بعد 26 عاما من الاعتقال وهما من سكان قطاع غزة الفلسطيني».

ودعا الأشقر المجتمع الدولي الى التدخل لإنهاء معاناة هؤلاء الاسرى، ويكفى ما أمضوا داخل السجون، والعمل على إطلاق سراحهم كونهم مرضى وكبار سن، وأمضوا عشرات السنين خلف القضبان.