الأنبا مرقس يترأس القداس الإلهي في فرنسا

ترأس الأنبا مرقس، مطران إيبارشية شبرا الخيمة، صباح اليوم، القداس الإلهي بكنيسة القديس مينا والقديس البابا كيرلس السادس في فرنسا، يليه لقاء له مع الأقباط المقيمين في فرنسا يلقي خلاله كلمة روحية.

زيارة رعوية للأنبا مرقس إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

وجاء ذلك خلال زيارة رعوية للأنبا مرقس إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في فرنسا، بدعوة من نيافة الانبا مارك أسقف إيبارشيةً باريس وشمال فرنسا، ومن المقرر أن تستمر الزيارة حتى الخميس 27 أكتوبر.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في فرنسا برنامج الزيارة التي تستمر لمدة 5 أيام، أنَّ الزيارة تشمل صلاة القداسات الإلهية، والاجتماع مع الكهنة الكنيسة ومع الأقباط المقيمين في فرنسا، فضلًا عن إلقاء عظات للشعب وارشاد وتعليم.

وكما التقى الأنبا مرقس في اليوم الأول من الزيارة بالأقباط هناك والقاء خلال اللقاء كلمة روحية، وفي نهاية اللقاء قام بتوزيع بعض الهدايا التذكارية عليهم.

ذكرى رهبنة الأنبا مرقس الـ46

واحتفلت إيبارشية شبرا الخيمة بعيد رهبنه الأنبا مرقس الـ46، إذ نظمت عدد من كنائس الإيبارشية احتفالية بهذه المناسبة بحضور الأنبا مرقس.