الأنبا مرقس يترأس القداس الإلهي بشبرا الخيمة ويرسم 6 كهنة جدد

ترأس نيافة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، القداس الإلهى في كنيسة مارجرجس، وقام برسامة ستة من الآباء الكهنة الجدد على ثلاث كنائس، وهم سامي غالى سامي باسم القس بنيامين، وسامح سامي عزيز باسم القس إسحق على كنيسة الأنبا بولا بميدان عبدالمنعم رياض، وميلاد لويز عبدالله باسم القس يوناثان، وماهر عياد بختان باسم القس تداوس على كنيسة الأنبا موسى والشهيدة أبوللونيا، والأنبا كاراس بمنطقة أم بيومي.

كما قام الأنبا مرقس بترسيم صليب ميلاد ناجي باسم القس أبيب، وماهر رشدي فهيم باسم القس بولا على كنيسة العذراء مريم، والأنبا بولا، والأنبا أنطونيوس بمنطقة منطي، إضافة إلى ترسيم مرقس القمص تكلا رزق كاهن كنيسة الأنبا بولا منطقة أم بيومي في درجة القمصية، حيث حضر لفيف من آباء الإيبارشية.

وفي وقت سابق قام الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية للأقباط الأرثوذكس، بصلاة القداس الإلهي بمذبح جمعية القديس جورجيوس بالحافظية، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأسقف أثناء القداس، دشن بعض الإيقونات القبطية للكنيسة.

فيما دشن الأنبا إسحق، أسقف طما للأقباط الأرثوذكس، بمحافظة سوهاج، كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية المدمر التابعة لمدينة طما.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن صلوات التدشين تمت بحسب الترتيب الطقسي قبل بدء القداس، حيث تم تدشين ثلاثة مذابح بالكنيسة، المذبح الرئيس على اسم القديسة العذراء مريم، والمذبح القبلي على اسم القديس يوسف النجار، والمذبح البحري على اسم القديسين يواقيم وحنة.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة أن التدشين شمل أيضًا أيقونة حضن الآب البانطوكراتور "ضابط الكل" الموجودة في شرقية كل من المذابح الثلاثة، وحامل الأيقونات بأيقوناته، وكذلك أيقونات الكنيسة إلى جانب عدد من أواني الخدمة، تلته صلاة القداس الإلهي بمشاركة الكهنة والشمامسة وجموع الشعب.