وفاة كاهن كنيسة «أبو سيفين» بحريق إمبابة أثناء تأدية صلوات القداس الإلهي

قال وكيل مطرانية شمال الجيزة القمص ميخائيل جرجس، إنَّ كاهن كنيسة (أبو سيفين) بالجيزة القس عبدالمسيح بخيت (50 عامًا)، توفي جراء الحريق الذي نشب اليوم الأحد بالكنيسة أثناء صلوات القداس الإلهي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

نقل الضحايا والمصابين للمستشفيات المحيطة بالكنيسة

وأضاف ميخائيل جرجس في تصريح اليوم، أنَّه تمّ نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات المحيطة بالكنيسة، وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.

حريق كنيسة أبو سيفين

وقال المتحدث باسم الكنيسة إنَّ بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، قدم التعزية في ضحايا الحريق الذي اندلع اليوم بكنيسة أبي سيفين، مشيرًا إلى أنَّ البابا تواضروس يتابع مع الأجهزة المعنية كافة الأمور المتعلقة بالحادث.