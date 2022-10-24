«الخارجية» في يوم الأمم المتحدة العالمي: مصر تواصل جهود مكافحة الإرهاب

احتقلت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، بالذكرى 77 لإنشاء منظمة الأمم المتحدة وتصديق مصر على ميثاقها كعضو مؤسس، والذي دخل حيذ النفاذ في هذا التاريخ، مؤكّدة استمرار جهود القاهرة في مجال مكافحة الإرهاب وحفظ السلم والأمن الدوليين.

اليوم العالمي للأمم المتحدة

ويوافق اليوم العالمي للأمم المتحدة الرابع والعشرين من أكتوبر كل عام، وفق قرار اتخذ عام 1971، والذي تعتبره المنظمة الدولية عيدا عالميا كجزء من أسبوع الأمم المتحدة الذي يبدأ يوم 20 أكتوبر وينتهي يوم 26 أكتوبر، داعية الدول إلى الاحتفال به.

ونشرت وزارة الخارجية عبر قناتها على موقع يوتيوب مقطعًا يتضمن أهم المحطات في مسيرة مصر بالأمم المتحدة، وكذلك ملامح لرؤيتها وتحركاتها الخارجية، إذ حرصت القاهرة دائما على الحضور الفعال في المنظمات الدولية.

موقع متميز لـ«القاهرة» بالأمم المتحدة

وخلال المقطع الذي بثته وزارة الخارجية عبر موقع يوتيوب أكّدت التزام مصر بـ مكافحة الإرهاب وحفظ السلم والأمن الدوليين، وشاركت بقوات حفظ السلام الدولية.