أمين الأمم المتحدة يحث بنوك التنمية على نشر خطط التخلص من الوقود الأحفوري

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، جميع بنوك التنمية متعددة الأطراف بنشر خططها للتخلص التدريجي من الدعم المباشر وغير المباشر للوقود الأحفوري قبل القمة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، والتي ستنعقد في مصر خلال الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في مقال نشره موقع الأمم المتحدة، نقلا عن وكالة بلومبرج، إنّ الحكومات بحاجة إلى التأكد من أن بنوك التنمية متعددة الأطراف تكثف جهودها لتمويل الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

وأضاف أنه يمكن أن يكون للاجتماعات السنوية للبنك الدولي هذا الأسبوع تداعيات مهمة على أزمة المناخ ويمكن أن تساعد في تغيير مسار الاحتباس الحراري،و يمكن لبنوك التنمية متعددة الأطراف إجراء أو إنهاء الانتقال إلى الطاقة المتجددة ، والحكومات هي المساهمين فيها،قائلا "لقد حان الوقت لتلك الحكومات أن تكثف جهودها وتتأكد من استعداد البنوك للمضي قدمًا في هذه العملية".

ونوه جوتيريش فى مقاله إلى أنه لمنع الفوضى المناخية من التسبب في معاناة بشرية هائلة وتدمير الاقتصاد العالمي ، يجب علينا الآن ثني منحنى الانبعاثات لأسفل و لا يوجد غموض حول ما يجب أن يحدث بعد ذلك، يجب أن تزداد حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي بشكل كبير ، ويجب أن ينخفض ​​استخدام الوقود الأحفوري إلى الصفر في العقود القادمة.

زيادة إحتياجات التكيف في العالم النامي إلى 300 مليار دولار سنويًا بحلول 2030

وتابع :"يجب أن تتوقف الانبعاثات عن الارتفاع على الفور وأن تنخفض بنسبة 45٪ في السنوات الثماني المقبلة، تحتاج البلدان النامية إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الرخيصة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة والتكيف مع التأثير الكارثي لأزمة المناخ.

وأكد،"في كل هذا ، تعد بنوك التنمية متعددة الأطراف ، بما في ذلك البنك الدولي ، محركات ومصادر أساسية للتمويل،ولا يفتقر الاقتصاد العالمي إلى السيولة ، لكنه إما يجلس على الهامش أو يستثمر في الوقود الأحفوري والتلوث الكربوني و يمكن لبنوك التنمية متعددة الأطراف أن تساعد في تحويل تلك السيولة حيث تكون هناك حاجة إليها".

وأشار، "نحن بحاجة إلى مضاعفة الاستثمارات الحالية في مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات وتلبية احتياجات التكيف في العالم النامي ، والتي من المقرر أن تزيد إلى حوالي 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030:.

وقال "من الواضح أن الولايات المتعلقة بالمناخ والتنمية للمؤسسات المالية الدولية - البنك الدولي وبنوك التنمية الأخرى ، تتطلب منهم العمل، لكن نماذج أعمالهم الحالية تنفر بشكل مؤلم من المخاطرة ويمكن أن يكلف تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في البلدان النامية ما يصل إلى سبع مرات أكثر مما يكلفه في أمريكا الشمالية أو أوروبا - إلى حد كبير لأن الممولين يفرضون أقساطًا عالية لتغطية المخاطر المتصورة".

وأوضح أن مشاريع الوقود الأحفوري تنطوي على العديد من المخاطر: تقلب الأسعار ، مخاطر السيولة والتشغيل ، والمخاطر القانونية المرتبطة بدورها المركزي في أزمة المناخ، لكن هذه المخاطر معروفة ومفهومة جيدًا ، وهناك طرق قياسية لإدارتها،لا يوجد فهم مشترك مكافئ أو استراتيجية لإدارة المخاطر للطاقة المتجددة ، لا سيما في الأسواق الناشئة.

وأشار إلى أن بنوك التنمية متعددة الأطراف هي المؤسسات الوحيدة القادرة على كسر هذه الحلقة،و حان الوقت لمساهميها ،بقيادة حكومات الاقتصادات المتقدمة ، للمطالبة بإصلاح شامل.

ونوه إلى أن تغيير نهج البنوك في التعامل مع المخاطر لا يتطلب تشريعات أو حتى موافقة برلمانية. إنه يتطلب ببساطة اتخاذ إجراءات حاسمة.

وأضاف لذلك أحث هؤلاء المساهمين الحكوميين على العمل في خمسة مجالات.

أولا .. زيادة حجم تمويل الطاقة المتجددة

ولذلك اطلب من مديري البنوك وضع أهداف طموحة لحجم الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة و يجب أن يشمل ذلك شبكات كهرباء مرنة وسعة تخزين لاستيعاب مصادر الطاقة المتجددة.

كما ينبغي دعم البلدان لوضع حوافز وأنظمة تنظيمية لمصادر الطاقة المتجددة، وهذا من شأنه أن يرسل إشارة قوية يمكن للبلدان النامية الاستفادة منها للتفاوض مع الممولين من القطاع الخاص.

ثانيًا .. زيادة تحمل المخاطر.

يجب على المساهمين الحكوميين إخبار إدارة بنوك التنمية متعددة الأطراف بتعديل إرشادات رأس المال وسياسات وقواعد الكفاية لتمكينهم من زيادة الإقراض وتحمل المخاطر المعقولة، مشاريعهم الخاصة محدودة - ولكن من خلال العمل كمستثمرين من أول خسارة ومجازفة ، يمكن لهذه البنوك الاستفادة من الزيادات الضخمة في التمويل الخاص. يجب عليهم أيضًا التفكير في خفض تصنيفات المخاطر وزيادة عتبات تحمل المخاطر لأذرعهم الخاصة ، والتي من شأنها أن تطلق كميات هائلة من رأس المال.

ثالثًا .. التخلص التدريجي من تمويل الوقود الأحفوري

يجب على المساهمين الحكوميين مطالبة جميع بنوك التنمية متعددة الأطراف بنشر خططها للتخلص التدريجي من الدعم المباشر وغير المباشر للوقود الأحفوري قبل قمة المناخ COP27 في مصر الشهر المقبل و في الوقت نفسه ، يجب على البنوك تعديل محافظها الاستثمارية نحو مصادر الطاقة المتجددة،كما يجب أن تنضم إلى أذرع البنوك الخاصة.

رابعًا .. زيادة نوعية وكمية التمويل بشكل كبير للتكيف مع تغير المناخ

يجب على المساهمين الحكوميين أن يطلبوا من مديري بنوك التنمية المتعددة الأطراف أن يضعوا التكيف والمرونة وسرعة التأثر في صميم عملياتهم. يجب أن تكون جميع استثماراتهم مقاومة للمناخ. يجب عليهم أيضًا الضغط على البنوك لتخصيص 50٪ من تمويل المناخ للتكيف.

خامساً .. إصلاح هياكل الحوافز الخاصة بهم.

يجب أن تخضع إدارة وموظفو مصارف التنمية المتعددة الأطراف للمساءلة عن تنفيذ ولاياتهم المتعلقة بالمناخ والتنمية المستدامة. يجب أن تكون البنوك التي تتحرك إلى أبعد من ذلك وأسرعها هي الأولى في إعادة الرسملة.