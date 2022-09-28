رئيس «المصري للدراسات الاستراتيجية»: الدراما قادرة على المشاركة بقوة في مكافحة الإرهاب (حوار)

قال العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الشركة المتحدة تقود معركة الوعى وتتصدى لمخططات الإعلام المعادى والكيانات المأجورة، وإن الشركة عبر أعمالها حققت نجاحاً كبيراً داخل مصر وخارجها فى ملف مواجهة الإرهاب.

وأكد «عكاشة»، خلال حواره مع «الوطن» أن الشركة المتحدة كان لها السبق بالقدرة على اقتحام ملف صعب وريادته وهو الدعم والمساندة فى مكافحة الإرهاب والتطرف عبر الإنتاج الدرامى الضخم، مشيراً إلى أن الأعمال الدرامية جاءت برؤية متقدمة ومتفوقة فى طرح مسائل الإرهاب وأسبابه وبيان مدى تأثيره السلبى على الشعوب ومشروعات الدولة الوطنية.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى دور «المتحدة» فى نشر الوعى وصد الهجمات المعادية لمصر؟

- دور الشركة المتحدة مهم فى المواجهة الفكرية ونشر الوعى والتصدى للشائعات، فالشائعات معروفة أنها حرب نفسية تقوم بها القوى المعادية للدولة لتشكيك المواطن فى دولته، عن طريق الهجوم العشوائى على المشروعات القومية ونشر الأكاذيب عن تحركات التعمير والتنمية، وخلال الفترة الماضية قامت «المتحدة» عن طريق أذرعها المختلفة فى التصدى للشائعات ومساعى التشكيك، وأثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أنها قادرة على التصدى والمواجهة وأنها فى الصفوف الأمامية من معركة الوعى الفكرى، ونجحت فى ضرب المخططات الشريرة التى تتم من قبل جماعات الإرهاب ضد الشعب المصرى، وكشف مخططات الإعلام المعادى والكيانات المأجورة التى تشكك وتنشر الشائعات وتثير البلبلة.

وماذا عن جهود «المتحدة» بشكل عام فى تعزيز التنمية ونشر الوعى ودعم الدولة وقت الأزمات؟

- الشركة المتحدة كان لها السبق باقتحام ملف صعب بل وريادته وهو الدعم والمساندة فى منظومة مكافحة الإرهاب والتطرف، عبر الإنتاج الدرامى الضخم الذى شاهدناه خلال هذا العام والأعوام الماضية، فعملت الشركة على إنتاج المسلسلات الدرامية واختيار شهر رمضان لتجهيز وعرض هذه المواد الثرية، التى كان لها الأثر الكبير والواسع فى المتابعة المصرية والعربية لتلك الأعمال الدرامية المهمة، ونجحت الشركة المتحدة فى أن تثبت أن سلاح الدراما والقوى الناعمة المصرية قادر بقوة على وضع عملية مكافحة الإرهاب فى نسق جديد تماماً.

خالد عكاشة: تقود معركة الوعى وتتصدى للإعلام المعادى بأعمال فنية رفيعة المستوى

كيف استطاعت الشركة تحقيق هذه المعادلة الصعبة من خلال محتوى جيد يعرض قضايا جادة؟

- الإنتاج الدرامى الذى تناول مكافحة الإرهاب كان على مستوى رفيع للغاية فى كافة أدواته، وكان هناك اهتمام شديد بالمحتوى لتقديم صورة حقيقية عن أثر الإرهاب وتبيان ما الذى كانت تواجهه الدولة المصرية خلال الفترة منذ 2011 وحتى الآن والملابسات التى دارت فى مصر خلال عام 2013 وما تلاه، فكنا طوال سنوات مضت نفتقد بشكل كبير هذا الأمر على مستوى الرأى العام، لكن «المتحدة» بدخولها هذا المجال سدت فراغاً كبيراً كان موجوداً، واستطاعت فى إطار المكافحة عبر الوسائل غير التقليدية، أن تخلق حالة من الوعى الحقيقى والعام عن الإرهاب، والأمر لم يقتصر على المستوى المصرى فقط، بل كان هناك حجم متابعة أكبر وتقدير ملحوظ على المستويين العربى والإسلامى أيضاً.

ما تأثير الدراما المصرية فى العالم العربى على مستوى مكافحة الإرهاب؟

- الأعمال الدرامية العملاقة التى أنتجتها الشركة المتحدة وشملت الحقائق والبراهين جعلت المتابعة العربية مكثفة وكبيرة للغاية، وكان هذا الأمر لافتاً للانتباه، فالأعمال الدرامية كانت بها إدارة متقدمة ومتفوقة فى طرح مسائل الإرهاب وأسبابه وتبيان مدى تأثيره السلبى على الشعوب وعلى مفهوم الدولة الوطنية، كذلك تم تقديمها فى مادة رفيعة المستوى وبها درجة كبيرة من الإبداع الإنسانى الصادق للغاية وفيها إلمام بكافة جوانب القضية والمشكلات التى حدثت بسببها، لذلك حظيت تلك الأعمال بهذا القدر الكبير من المتابعة العربية.

دعم أسر الشهداء

الشركة المتحدة لم تنس أسر الشهداء من أبطالنا فى القوات المسلحة والشرطة، الذين خاضوا ببسالة معركة الوطن ضد الإرهاب، ودفعوا بدمهم فى سيناء وفى بقاع مختلفة من مصر ثمناً للوصول إلى حالة الاستقرار التى نعيشها اليوم، ولولا تلك البطولات والتضحيات ما وصلنا لما نحن عليه، فمعركة الحرب على الإرهاب كانت أشرس معارك الدولة المصرية ونفتخر ونعتز بأبطالنا وتضحياتهم.