مايا مرسي تستقبل رئيس مكتب التعاون الإسباني لبحث سبل التعاون المشترك

استقبلت الدكتورة مایا مرسي، رٸیس المجلس القومي للمرأة «ایفا سواریز»، رئيس مكتب التعاون الإسباني، بهدف مناقشة سبل التعاون بين الجانبين.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بـ «سواریز»، بمقر المجلس، وثمنت التعاون بين مصر وإسبانيا في ملف تمكين المرأة، وناقشت المشروعات المشتركة بين الجانبين ومنها مشروع «دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية»، مؤكدة أهمية المشروع في إتاحة الفرصة لاستفادة كثير من الدول من تجربة مصر في هذا المجال، حيث يعد قطاع السياحة من أهم القطاعات الواعدة لتمكين المرأة اقتصادياً، وزيادة مشاركة المرأة به تنعكس بالإيجاب على زيادة حجم اقتصاد الدولة.

ختم المساواة بين الجنسين

ويقوم المجلس القومي للمرأة في إطار هذا المشروع الهام بالترويج لمبادرة ختم المساواة بين الجنسين في فنادق وشركات سياحية محددة سوف يتم منحها والاعتراف بها وبالتالي، ستتلقى المؤسسات السياحية مثل شركات السياحة والفنادق إرشادات حول تنفيذ مبادئ تمكين المرأة الدولية للأمم المتحدة وتكافؤ الفرص في هيكلها الداخلي وإطارها.

شكاوى المرأة

كما ناقش اللقاء أيضا مشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة، الذي يستهدف دعم استراتيجية مكتب شكاوى المرأة من خلال تعزيز قدرات موظفي مكتب شكاوى المرأة وشركائها على دعم حقوق المرأة، وتعزيز الخدمات المقدمة للشاكيات بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة لزيادة وعي المجتمع بحقوق المرأة.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها باستمرار التعاون بين الجانبين ودعم المجلس وملف المرأة خلال الفترة المقبلة، فيما أشادت ایفا سواریز بالتطورات التي يشهدها ملف تمكين المرأة في مصر، وبنشاط المجلس القومي للمرأة بهذا الملف، وأعربت عن اهتمامها بالتعاون مع المجلس في مجال المرأة والمناخ، وكذلك مناهضة العنف ضد المرأة.