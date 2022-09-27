المجلس القومي للمرأة ينظم دورة تدريبية لتمكين الفتيات.. دوائر الحكي

نظم المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، دورة تدريبية لتدريب المدربين للميسرات في المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات، وذلك بحضور إيزيس محمود المديرة العامة لتخطيط البرامج والحملات، وبمشاركة ميسرات من محافظات القاهرة، والجيزة، ودمياط، والإسكندرية، والقليوبية.

تمكين الفتيات

وأكدت إيزيس محمود، أن المجلس القومي للمرأة يولي اهتماما كبيرا بتنفيذ هذه المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات ومتابعتها على الأرض، والوصول لأكبر عدد منهن وإحدث تغيير إيجابي.

وأشارت إلى أن هذا اللقاء التدريبي لفريق «دوي» يأتى في إطار إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، والتي بدأ المجلس تنفيذها منذ العام الماضي، وتتضمن التعريف بأهدافها، ويناقش مقدمة حول التغيير السلوكي والمجتمعي، إضافة إلى نقل مهارات إدارة الحوار بالدوائر لتطبيقها مع طالبات وطلاب المدارس بتلك المحافظات.

مناخ آمن للحوار

يذكر أن دوائر الحكي لمبادرة «دوي» تهدف إلى توفير مناخ آمن للفتيات، لإجراء حوار والتعبير عن أرائهن وأفكارهن في العديد من الأمور الخاص بهن وبمجتمعاتهن المحيطة.