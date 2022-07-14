رئيسة المجلس القومي للمرأة تشيد بمذكرات عزة فهمي: درس للأجيال المقبلة

أشادت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المركز القومي للمرأة، بكتاب مصممة الحلي والمجوهرات «مذكرات عزة فهمي.. أحلام لا تنتهي» الصادر عن الدار المصرية اللبنانية، مؤكدة أنه كتاب ممتع ويتضمن دروسا للأجيال المقبلة.

مايا مرسي تشيد بمذكرات عزة فهمي

وأضافت مايا مرسي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الست المصرية الجدعة دي بحبها قوي، عزة فهمي، ملامح من بنات الصعيد، شخصية صارمة حازمة طيبة أصيلة، وحنان الدنيا كلها».

وأضافت «مرسي»: «أحلامها لا تنتهي اسم كتابها وقصة حياتها حلو ممتع ودرس لأجيال قادمة، كل سنة وأنت طيبة وأحلامك زرعة كل يوم بتكبر وتزهر وتثمر وتنتج، طول ما في روح فيه حياة وفي أحلام لا تنتهي».

مذكرات عزة فهمي، صدرت في 2021 عن الدار المصرية اللبنانية، تحت عنوان «أحلام لا تنتهي»، يضم الكتاب صورا نادرة، كتب مقدمة الكتاب الدكتور محمد أبو الغار.

تناولت حكايتها ومسيرتها بكل تفاصيلها كتبتها للناس، وحكت فيها حكايات مدهشة عن الحلم كيف تحقق بالعزيمة الصادقة والعمل الجاد.

عزة فهمي

وعزة فهمي مصممة حلي ومجوهرات ومؤلفة مصرية، وُلدت في سوهاج بصعيد مصر، وتخرجت في كلية الفنون الجميلة قسم الديكور. وتعتبر أول امرأة تتدرب على تصميم المجوهرات في خان الخليلي.

وفي أوائل العام 2012، عملت عزة فهمي مع المتحف البريطاني في معرض «الحج: رحلة إلى قلب الإسلام»، كما تعاونت مع المتحف مرة ثانية في عام 2015 في معرض «مصر: الإيمان بعد الفراعنة».

أدرج اسم المصممة عزة فهمي في 2007 على قائمة صاحبات الأعمال الـ25 الأكثر نفوذا في الشرق الأوسط الصادرة عن «فايننشال تايمز»، كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفالية المرأة المصرية 2017.

وصدر لها عدد من الكتب من بينها: «مجوهرات شرق أوسطية من تصميم عزة فهمي، المجوهرات المصرية المسحورة: الفن التقليدي والحرف، المجوهرات التقليدية المصرية».