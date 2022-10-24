محافظ المنوفية يحيل مسؤولي حماية الأراضي الزراعية بأشمون لجهات التحقيق

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مسؤولي حماية الأراضي بالوحدة الزراعية بقرى البرانية والغنامية بمركز أشمون للنيابة الإدارية، لإعمال شؤونها لتقصيرهم في أداء مهام واجبهم الوظيفي، كما قرر استبعادهم من مناصبهم، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم حفاظاً على الصالح العام.

عدم رصد حالات تعد

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، والمتضمنة عدم قيام مسؤول حماية الأراضي الزراعية بالبرانية برصد 6 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية على مساحة 965م2، فضلا عن تراخي وإهمال مسؤولي حماية الأراضي بالغنامية عن رصد حالتي تعد بمساحة 280 م2 بإجمالي مساحة 1245م2، إضافة إلى عدم قيامهم بإتخاذ إجراءات فورية في المهد حيال تلك المخالفات مما مكن المخالفين من إستكمال البناء المخالف.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، أنه فور رصد مسؤولي الوحدة المحلية بالبرانية لتلك التعديات، تمشكلت على الفور لجنة من الوحدة المحلية ومدير الإدارة الزراعية ومدير حماية الأراضي الزراعية والجهات الأمنية، لتنفيذ الإزالات وتم إزالة جميع الحالات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

متابعة ميدانية على أرض الواقع

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة في تكثيف الحملات التفتيشية لرصد أي تعديات مخالفة، والتعامل الفوري معها في المهد، حفاظاً على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها، مشدداً علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.