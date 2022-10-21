محافظ المنوفية: خطة طوارئ فورية للتعامل مع ارتفاع منسوب المياه بجزيرة أبو داود

أعلنت محافظة المنوفية عن استعداداتها المقدمة لأهالي جزيرة «أبو داود» مع ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، إذ يربطها بمركز منوف جسر يصل بينها وبين قرية جزي بمركز منوف، مما يجعل الجسر بمثابة شريان للحياة داخل الجزيرة الذي يتعرض للغرق كل عام مع نهاية شهر أكتوبر حتى نهاية شهر نوفمبر نظرا لارتفاع منسوب المياه، فيستخدم الأهالي المراكب للتنقل من وإلى الجزيرة.

محافظ المنوفية يزور الجزيرة

ومع اقتراب ارتفاع منسوب المياه، قام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بزيارة الجزيرة ليومين متتاليين لمعرفة احتياجاتها، موجها لوضع خطة طوارئ فورية للتعامل مع ارتفاع منسوب المياه مع حصر لأعداد المواطنين والأماكن المتضررة فضلا عن تعلية الجسر الواصل بين الجزيرة وقرية جزي تحسبا لارتفاع منسوب المياه.

توفير أماكن للإيواء وتعلية الجسر

من جانبها، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات باستعدادات لمواجهة ارتفاع منسوب المياه، إذ صرح سيد عبد العال، رئيس الوحدة لـ«الوطن»، أنه جرى عمل معسكرات للإيواء داخل المركز للمتضررين من ارتفاع منسوب المياه بجزيرة «أبو داود» وذلك داخل الوحدة الصحية بكفر داود ومستشفى الخطاطبة المركزي فضلا عن البدء بتعلية الجسر داخل الجزيرة.

توفير مواد غذائية

كما قامت وحدة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية بتوفير مواد غذائية ومعونات لأهل الجزيرة، مع متابعة دائمة من لجنة الإغاثة بالمحافظة لأوضاع الجزيرة ووضع خطة طوارئ عاجلة للتدخل إذا لزم الأمر.