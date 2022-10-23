محافظ المنوفية يحيل 3 وقائع فساد في منوف وبركة السبع إلى جهات التحقيق

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، 3 وقائع فساد كبرى للنيابة العامة، لإعمال شؤونها بشأن ارتكاب عدة مخالفات تضر بالصالح العام، ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.

وقائع فساد في بركة السبع

ووفق بيان محافظة المنوفية، تمثلت الواقعة الأولى في إحالة عدد من المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع لوجود شبهة تزوير وتلاعب بالمستندات والأوراق الرسمية بملف التصالح على مخالفات البناء لأحد المواطنين بناحية ميت أم صالح، بإدخال الكشط والشطب بنموذج 5، فضلا عن عدم تحري الدقة واستيفاء ومراجعة كل البيانات بملف التصالح، وكذا قبول طلب التصالح دون إجراء المعاينات الميدانية وإصدار نموذج 8 بالمخالفة للقانون، وأمر محافظ المنوفية بوقف طلب التصالح للمواطن وعدم استخراج نموذج 10 لحين الانتهاء من التحقيقات.

تزوير في ملف ترخيص

فيما تمثلت الواقعة الثانية في إحالة عدد من المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف لقيامهم بالتلاعب والتزوير فى ملف ترخيص رقم 210 لسنة 2015 لإستخراج ترخيص تعلية بناء بالمخالفة للقانون ومحاولة إكساب المواطن حقا ومركزا قانونيا دون وجه حق، وقد أمر المحافظ بوقف إجراءات إستخراج رخصة التعلية والتصرف على ما تنتهى إليه تحقيقات النيابة العامة .

واقعة فساد في منوف

وفيما يخص الواقعة الثالثة، تم إحالة عدد من المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف لإصدارهم خطابات إستئناف أعمال بناء وهمية لبعض المواطنين منسوب صدورها للإدارة الهندسية بالمخالفة للقانون، بهدف إدخال الغش والتدليس لاستخدامها كمحرر رسمى لاكتساب حقوق ومراكز قانونية ، وأمر المحافظ بإستمرار إيقاف العمل بتلك الخطابات لحين إنتهاء التحقيقات في هذا الشأن.

محافظ المنوفية يؤكد علي مواجهة الفساد

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار مكافحة الفساد بشتى صورة وملاحقة الفاسدين ، مشدداً على عدم التستر على أى عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين حفاظا على الصالح العام.