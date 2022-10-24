أسعار الدواجن اليوم في القليوبية.. الفراخ البيضاء تتراجع والكتكوت بـ3 جنيهات

انخفضت أسعار الدواجن اليوم الإثنين، في أسواق محافظة القليوبية، حيث تراجع كيلو الفراخ البيضاء جنيها عن الأسعار المعلنة أمس، وفق بيان بورصة الدواجن واتحاد منتجي الدواجن الرسمية، ليبلغ سعر الكيلو اليوم، 34 جنيها، بدلا من 35 جنيها، وسط إقبال متوسط من المواطني على الشراء.

أسعار الدواجن اليوم في القليوبية

نستعرض أسعار الدواجن اليوم في أسواق ومزارع محافظة القليوبية، وفق ما أعلنته بورصة الدواجن الرئيسية ببنها، والأسعار الرسمية لاتحاد منتجي الدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء بالقليوبية

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء، في بورصة الدواجن، 34 جنيها للكيلو بينما بلغ كيلو الفراخ الساسو 44 جنيها، وكيلو الفراخ البلدي 52 جنيها، وكيلو الامهات 24 جنيها.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم، بين 3 جنيهات وربع، و3 جنيهات ونصف، والكتكوت الساسو 3 جنيهات وربع، و3 جنيهات ونصف، والكتكوت البلدي 4 جنيهات، و4 جنيهات ونصف.

أسعار البط بأنواعه في القليوبية

وصل سعر كتكوت البط الفرنساوي، إلى 6 جنيهات ونصف و7 جنيهات ونصف، وتراوح سعر كتكوت البط المسكوفي عمر يوم، بين 14 جنيها إلى 15 جنيها، وكتكوت بط المولارد بين 15 جنيها و15 جنيها ونصف.

وسجل سعر كيلو لحم البط الفرنساوي، وفق بيان بورصة الدواجن بالقليوبية، 24 جنيها، ولحم البط المسكوفي 47 جنيها، والبط المولارد 31 جنيها.

وبالنسبة للكتكوت الرومي الأسمر، بلغ سعر الكتكوت عمر يوم 16 جنيها ونصف، والرومي 16 جنيها، والرومي البرونزي 16 جنيها ونصف، والرومي البرونزي عمر 45 يوما، 44 جنيها زنة 500 جرام.

أسعار البيض اليوم باسواق القليوبية

بعد استعراض أسعار الدواجن اليوم، نسلط الضوء على أسعار البيض، إذ بلغ سعر طبق البيض الأحمر (30 بيضة) 75 جنيها للمستهلك، والأبيض 69 جنيها، والبلدي 71 جنيها، وفق أسعار بورصة الدواجن الرئيسية بالقليوبية.