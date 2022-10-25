الهيئة العامة لقناة السويس تطلق حملة ترويجية لتوطين صناعات الوقود الأخضر

أعلن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE)، إطلاق الحملة الترويجية، لتوطين صناعات الوقود الأخضر وانطلاق أول مشروع للوقود الأخضر من ميناء السخنة لتصبح المنطقة الاقتصادية مركزا إقليميا للطاقة الخضراء في 2030، وهي الأولى من نوعها منذ إنشائها، على مختلف المنصات الإعلامية محلياً ودولياً، تزامناً مع استضافة مصر لقمة مؤتمر المناخ cop27 في شرم الشيخ، نوفمبر المقبل.

جاء ذلك في إطار الخارطة الاقتصادية للجمهورية الجديدة، واتجاه الدولة المصرية نحو جذب مزيدٍ من الاستثمارات الأجنبية، في مختلف القطاعات الصناعية، وضمن خطة المنطقة الاقتصادية 2020/2025؛ للوصول للأسواق العالمية واستقطاب المزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية، تستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من هذه الحملة التعريف بماهية الهيئة واختلافها عن مثيلاتها المحلية ومكوناتها والفرص الاستثمارية المتاحة داخل نطاقها الممتد على مساحة 455 كيلو مترا، والذي يتضمن 6 مواني بحرية منها 3 تطل على البحر الأحمر هي السخنة والأدبية والطور، و3 تطل على البحر المتوسط وهي العريش وشرق وغرب بورسعيد.

وتخدم هذه المواني 4 مناطق صناعية وتتكامل معها وهذه المناطق تتمثل في المنطقة الصناعية بالسخنة ومنطقة شرق بورسعيد الصناعية ومنطقة شرق الإسماعيلية الصناعية ومنطقة أبو خليفة الصناعية، إضافة إلى رسائل تتضمنها الحملة الترويجية عما تتمتع به من حوافز استثمارية وتجهيزات في البنية التحتية والمرافق وشبكة الطرق والأنفاق العملاقة التي يسرت الانتقالات للأفراد والبضائع من المواني للمناطق الصناعية والمدن الجديدة وخاصة العاصمة الإدارية، والتي جعلت منها أهم وجهات الاستثمار في العالم.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وترتكز الحملة الترويجية للهيئة على إلقاء الضوء لمجهودات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE) في الفترة الماضية من أجل توطين صناعات الوقود الأخضر لاستخدامه من أجل أغراض التصدير وتموين السفن به، اعتمادًا على الموقع الجغرافي المتميز وإمكانات المناطق الصناعية والمواني التابعة للمنطقة الاقتصادية.

توطين صناعات الوقود الأخضر

وانطلاقًا من هذه المستهدفات أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE) صباح اليوم انطلاق حملتها الترويجية محلياً ودولياً تحت شعارها “مسار متكامل.. وجهة واحدة" إضافة إلى الإعلان عن شعار الحملة الدولية «وجهة الوقود الأخضر» والمرتبط بالقطاع الأحدث والأبرز داخل المنطقة الاقتصادية، إذ تنطلق أولى مشروعات الأمونيا الخضراء من منطقة السخنة الصناعية بالتزامن مع فعاليات قمة تغير المناخ.

رسائل محلية للتعريف بالمنطقة الاقتصادية

وأكد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنّ الحملة منقسمة لرسائل محلية داخل مصر للتعريف بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس SCZONE كهيئة اقتصادية مصرية تمثل مستقبل الاقتصاد والاستثمار في مصر والتي فرت 100 ألف فرصة عمل، وتستهدف الوصول إلى مليون فرصة عمل بحلول 2030، وهذه الرسائل تستهدف المواطنين والمستثمرين المحليين على حد سواء، بالتوازي مع الحملة الدولية التي ستعرض في المنصات الإعلامية والمطارات واليادين الأشهر في دول (إنجلترا – الصين – الولايات المتحدة الأمريكية – ألمانيا – فرنسا - والإمارات العربية المتحدة).

وأضاف جمال الدين، أنّ الحملة الترويجية تنطلق بالتدريج عبر منصات التواصل الاجتماعي متمثلة في صفحات الهيئة ومواقعها الرسمية، ومنها للقنوات والشبكات الإخبارية التليفزيونية المصرية، ومطاري القاهرة الدولي وشرم الشيخ، وأهم الطرق والميادين بالقاهرة وشرم الشيخ، بجانب التدرج بالرسائل الإعلانية الدولية في المطارات الدولية والميادين ووسائل الإعلام من قنوات ومواقع إخبارية اقتصادية دولية للوصول للجمهور المستهدف عالمياً،ضمن استراتيجية خلق الفرصة التي بدأتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس(SCZONE) في 2020؛ لتمكين وتوطين عدد من القطاعات الصناعية المستهدفة.