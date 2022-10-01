تفاصيل إطلاق صواريخ «بيونج يانج».. سقطت خارج المنطقة الاقتصادية لليابان

كشفت الحكومة اليابانية والكورية الجنوبية، تفاصيل جديدة حول إطلاق «بيونج يانج»، صاروخين باليستيين، باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان».

وأعلنت «طوكيو»، إطلاق كوريا الشمالية ما يمكن أن يكون صاروخين باليستيين صباح اليوم السبت، مضيفة إن المقذوفات يبدو أنها سقطت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

إطلاق الصاروخ الـ22 لكوريا الشمالية في 2022

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، إطلاق كوريا الشمالية ما قد يكون صاروخا باليستيا، مضيفة إن هذا هو إطلاق الصاروخ الـ22 لكوريا الشمالية، العام الجاري 2022، والرابع خلال هذا الأسبوع، وفقا لما ذكرته قناة «إن أتش كيه» اليابانية.

ويعد هذا ثامن إطلاق صاروخ لكوريا الشمالية، منذ تنصيب حكومة الرئيس الكوري الجنوبي، «يون سوك يول» في مايو الماضي.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية، في وقت لاحق، إن بلادها قدمت احتجاجا لـ«بيونج يانج»،عبر القنوات الدبلوماسية، بعد عملية جديدة لإطلاق صاروخين باليستيين، في وقت سابق من اليوم السبت.

وأشار نائب وزير الدفاع الياباني، «توشيرو إينو»، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم السبت إلى أن كوريا الشمالية نفذت 4 عمليات لإطلاق الصواريخ خلال أسبوع واحد لأول مرة، مضيفا أن ذلك "يشكل خطرا على أمن البلاد والمنطقة".

وفي وقت سابق، قال الجيش الكوري الجنوبي، إن «بيونج يانج»، أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان»، وأشارت «هيئة الأركان المشتركة»، إلى إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ، أعقب عمليات إطلاق صواريخ أيام الأحد والأربعاء والخميس الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي وقت لاحق، أشارت «هيئة الأركان» الكورية الجنوبية، إلى ان «بيونج يانج»، أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى بالقرب من مدينة «سونان» قرب العاصمة «بيونج يانج»، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

كوريا الشمالية تطلق صاروخين «كروز» خلال عام 2022

وأطلقت «بيونج يانج» خلال العام الجاري 2022، 20 صاروخا باليستيا وصاروخين «كروز».وأمس الجمعة، قالت «طوكيو» إن قواتها البحرية أجرت تدريبات مشتركة مضادة للغواصات مع البحريتين الأمريكية والكورية الجنوبية في «بحر اليابان»، موضحة أن التدريبات شاركت فيها مدمرة يابانية و5 سفن أمريكية بينها حاملة الطائرات «يو إس إس رونالد ريجان» العاملة بالطاقة النووية وغواصة بالإضافة إلى مدمرة كورية الجنوبية.