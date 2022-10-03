طاقة النواب: تشريعات جديدة لتسهيل الاستثمارات في الطاقة الخضراء

أكد النائب حسام عوض الله، بعد فوزه برئاسة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في دور الانعقاد الجديد، أن ملف التغيرات المناخية والاستعداد لقمة المناخ COP27 على رأس أولويات خطة عمل اللجنة وقضايا تغير المناخ وسبل مواجهة أثار تلك التغيرات إضافة إلى خطة عمل اللجنة حول الاستثمارات والتوجه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة.

تطبيق الاستراتيجية المصرية للتغيرات المناخية

وقال «عوض الله»، في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم، إنّ اللجنة لديها مسؤولية كبيرة خلال دور الانعقاد الجديد خاصة مع الاستعدادات الكبيرة التي تقوم بها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد قمة المناخ cop27 في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، إضافة إلى تطبيق الاستراتيجية المصرية للتغيرات المناخية والتوجه نحو الطاقة الخضراء مشيرا إلى الدور التشريعي لمجلس النواب في تشجيع الاستثمارات والبحث والتنقيب حيث تقوم اللجنة بمناقشة قوانين السماح لوزير البترول بالبحث والتنقيب بالتعاون مع شركات عالمية كبرى.

تشريعات جديدة للتحول للطاقة الخضراء

وأضاف أن الانعقاد الجديد سيشهد تشريعات جديدة للتحول للطاقة الخضراء وتسهيل الاستثمارات في مجال الطاقة والتحول إلى الطاقة المتجددة خاصة أن مصر تشهد انطلاقة غير مسبوقة نحو إحلال الطاقة الجديدة والمتجددة بديلا للطاقة التقليدية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه المستمر ومتابعته مع وزراء البترول والكهرباء، لزيادة الاعتماد في إنتاج الكهرباء المعتمدة على الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكة مع الخبرات الأجنبية، وذلك في إطار إستراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تستهدف الوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة من الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035.

وأكد عوض الله أن اللجنة ستعقد اجتماعاها خلال الأيام المقبلة لإعداد خطة عمل اللجنة خاصة مع قرب انعقاد قمة المناخ وتبحث اللجنة قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المحال إلى اللجنة من الحكومة.