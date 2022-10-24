وزير الصناعة الأسبق: الاستثمارات المباشرة تزيد الإنتاج وتخلق فرص العمل

قال الدكتور منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، إنه من الأفضل العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وخاصًة المباشرة، إذ يترتب عليها زيادة الإنتاج والإنتاجية ودخول تكنولوجيات جديدة، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وخلق فرص عمل جديدة، وكل ذلك يُعوض العبء على ميزان المدفوعات عند التحويل.

الدولة ستدخل كمنظم وممول في الصناعات المستقبلية

وأضاف «عبد النور»، خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم السياسات العامة، في ثان أيام المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن وثيقة ملكية الدولة ورد فيها أن الدولة ستدخل كمنظم وممول في الصناعات المستقبلية ذات التكنولوجيا المتقدمة التي تنتمي إلى الجيل الرابع من الثورة الصناعية.

الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص

وتابع وزير الصناعة والتجارة الأسبق: «يجب أن نرحب بدخول الدولة في هذه الاستثمارات لكن أيضا نرحب ونحبذ أن يكون هذا الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص ومنح القطاع الخاص إدارة هذه الشركات وعلى أسس اقتصادية، ففي الفترة ما بين عامي 1953 و1960 شاركت الدولة مع القطاع الخاص وكانت فترة جيدة للغاية صناعيا واقتصاديًا».