مستشار الرئيس لشؤون الصحة: الانتهاء من إنشاء أول مركز لزراعة الرئة في مصر

قال الدكتور عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنّ مصر نجحت في ملف كورونا ودعم الجمعيات العلمية التي تعمل في كل المجالات العلمية، وبلورت ذلك من خلال المؤتمرات العلمية، موضحًا أنّ مصر نجحت أيضًا في علاج تشخيص مرض الدرن وزراعة الرئة، كما نجحت في إنشاء أول مركز لزراعة الرئة في مصر بجامعة عين شمس.

وأضاف تاج الدين، خلال مؤتمر صحفي لـ«الجمعية المصرية لأمراض الصدر والدرن»، أنّ الهدف الأول من المؤتمرات العلمية نقل الخبرات العلمية ولعل مؤتمر اليوم سيشهد مشاركة عدد من الخبراء العالميين في أمراض الصدر والجهاز التنفسي، لافتا إلى أنّ العلم يشهد كل يوم جديد، لذا تأتي أهمية المؤتمرات العلمية.

وأوضح تاج الدين أنّ قانوني زراعة الأعضاء والقرنية صدرا وخرجا إلى النور والدولة في الوقت الحالي بتوجيهات من الرئيس تسعى إلى الارتقاء بصحة المواطنين، مشيرًا إلى أن عدم التوسع في تطبيق القانونين حتى الآن يرجع إلى أسباب مجتمعية.

مراكز زراعة الكلى

وأكد أنّ هناك الكثير من الحالات في مصر تحتاج إلى نقل قرنية، لكن المشكلة الكبرى في إقناع أهل الشخص المتوفى بالحصول على القرنية، وهذا الأمر سيأخذ وقتًا حتى يكون الأمر طبيعي، مشيرًا إلى أن هناك توسعًا في مراكز زراعة الكلى في مصر، لعل أبرزها مركز المنصورة.

وأكد أنّ مصر لديها الخبرة في أن تكون مركز إقليمي لزراعة الأعضاء، وتمتلك القدرة والفريق البشري والإرادة السياسية لذلك، موضحًا أنه تم الانتهاء من أول مركز لزراعة الرئة في مصر بجامعة عين شمس، وسيتم استقبال الحالات وتقيمها وتشخصيها، تمهيدًا لبدء الفعلي في عمليات زرع الرئة.

الوضع الوبائي

وعن متحورات كورونا، أكّد تاج الدين أنّ أي فيروسات لديها القدرة على التحور، لذا كل عام يتم تغيير الإنفلونزا وهذا أمر طبيعي، كل تحورات أوميكرون ضعيفة وتعطي أعراضًا بسيطة للغاية، موضحًا أنّ هناك ما يقرب من 50 مليون جرعة من لقاح كورونا جاهزة ولذا لا بد من الحصول على الجرعات التنشيطية، لا سيما لكبار السن واصحاب المناعة الضعيفة.

وأكد أنّ الأعراض المنتشرة حاليًا ليست كورونا لكن دور برد، حيث إن حالات كورونا في مصر قليلة للغاية وأعراضها خفيفة.

الخلل التنفسي

وأشار إلى أنّ الخلل التنفسي من الأسباب الرئيسية لحوادث الطرق، وتعد السمنة المسبب الرئيسي له ومن مضاعفاته الأزمات القلبية التي تؤدي إلى الوفاة.

سرطان الرئة

وأضاف تاج الدين أن سرطان الرئة من أشرس أنواع الأورام وأخطرها، ويعد التدخين السبب الأول لهذا النوع من السرطانات وكلما كان الاكتشاف مبكراً كلما كان العلاج أفضل، ناصحًا أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض تنفسية لا تستجيب إلى العلاج لمدة 10 أيام التوجه إلى الطبيب فورًا للفحص.