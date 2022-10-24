الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتخصصين الحاصلين على الدراسات العليا

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالكلية الحربية من الطلبة الذكور خريجى الجامعات الحكومية والخاصةالحاصلين على الدراسات العليا ( دبلومة الدراسات العليا - الماجستير - الدكتوراه) للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2022 ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء / أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعة الجديدة .

وأشار مدير الأكاديمية العسكرية المصرية أن التخصصـات المطلوبة تشمـل كليات الحقوق والتجارة والزراعة والتربية الرياضية والعلوم تخصصات (فيزياء- بيولوجى – كيمياء – كيمياء حيوية – كيمياء مزدوجة – ميكروبيولوجى – حواسب ) وكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الإصطناعى واللغات تخصصات (إنجليزى – فرنسى ) والآداب تخصصات (علم نفس - إجتماع) وإعلام وصحافة .

ويشترط للحاصلين على دبلومة الدراسات العليا والماجستير ألا يزيد السن فى 1/1/ 2023 عن (30) سنة والحاصلين على درجة الدكتوراه عن (34) سنة ، على أن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية عام ميلادى فقط .

وبالنسبة للشروط العامة للقبول يشترط فى جميع المتقدمين أن يكون الطالب ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين جنسيات أخرى ، وألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف وأن يكون حسن السير والسلوك وألا يكون قد إستقالأو فصل تأديبياً من أى ( كلية - معهد - مدرسة ) عسكرية أو مدنية ، وألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية ، وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية للذكور ويتم إستخرجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم وألا يقل الطول عن (170) سم .

وأن يكون الطالب لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العام للقوات المسلحة ، ولايجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعة المتقدمة خلال العام فى حالة عدم اللياقة الطبية ، وأن يجتاز بنجاح إختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الإختبار فى نفس الدفعة المتقدمة لنفس العام فى حالة عدم إجتيازة الإختبار ، وأن يؤدى بنجاح إختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع 7.5 متر بدون تردد وللمرة الأولى وأن يجتاز بنجاح الإختبارات النفسية والكشف الطبى المتقدم والذى يشمل التحاليل التخصصية المتقدمة ، ويجتاز الإختبار الشخصى ( كشف الهيئة ) , وأن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم للكلية الحربية ، مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول صحيحة ، ويكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية والخاصة فقط وليس ( المعاهد العليا - الأكاديميات ) , وأن يكون مؤهل الدراسات العليا ( دبلومة الدراسات العليا – الماجستير - الدكتوراه) أكاديمى فى نفس التخصص ويسمح للضباط الإحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حالياً بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط .

علماً بأن بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان استخراجها مدرج على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية وهو ( www.mod.gov.eg ) وسيتم تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على الإنترنت وهو ( tansiq.mod.gov.eg ) إعتبارأ من يوم الأربعاء الموافق 26/10/2022 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 8/11/2022 على أن يتم تحديد موعد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا .

وسيتم فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسى بالكلية الحربية بمصر الجديدة إعتباراً من يوم السبت الموافق 29 / 10 / 2022 وحتى يوم الخميس الموافق 10/11/2022 وسيتم إجراء إختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف .