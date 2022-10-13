طلاب الكلية الحربية يشكلون علم مصر بالدراجات الهوائية أمام الرئيس.. «صور»

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية، وانطلق الخريجون داخل ساحة العرض يستقلون دراجاتهم الهوائية في دقة وتناغم في الأداء مشكلين بأجسادهم علم مصر ويستعرضون مهاراتهم في قيادة الدراجات، ونفذ الطلاب داخل ساحة الاحتفال تشكيلات منتظمة تدل على المهارة العالية والثقة بالنفس.

كما تقدم من يسار المنصة فريق الفروسية للكلية الحربية من القسم النهائي، بهيئات الزي المختلفة وأعلام الكلية الحربية على مر العصور، وتقدم الفرسان بكل عزة وشموخ.