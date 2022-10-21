كبير معلمي الكلية الحربية: تدريس مواد الاقتصاد والعلوم السياسية للطلاب

قال العميد أ.ح محمد يونس كبير معلمي الكلية الحربية، إن الكلية تتضمن الفصول التعليمية الخاصة بطلاب القسم المتوسط، بالإضافة لفصول خاصة بطلاب القسم الإعدادي، والقسم النهائي داخل الأجنحة التخصصية، لافتا إلى أن الفصول التعليمية تعتبر ضمن مساعدات التدريب التي سيجري الاستعانة بها في الأكاديمية العسكرية المصرية الجديدة، التي جرى تطويرها في الفترة الأخيرة.

مدة الدراسة داخل الأكاديمية العسكرية

وأوضح «يونس» خلال استضافته عبر برنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على قناة «dmc»، أن مدة الدراسة داخل الأكاديمية العسكرية المصرية الجديدة 4 سنوات، يدرس خلالها الطالب مجموعة من المواد تشمل علوما عسكرية عامة، علوما عسكرية أساسية، علوما إنسانية، أساسيات أمنية، بالإضافة لدراسة المواد التخصصة والمواد العلمية الخاصة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية التي سيجري تطبيقها هذا العام على طلاب الكلية الحربية.

تأهيل الطلاب من خلال عدد من الدورات العسكرية

وأشار العميد أ.ح محمد يونسـ إلى أنه يجري تأهيل الطلاب من خلال عدد من الدورات العسكرية التي تساعدهم على صقل مهاراتهم واتخاذ أنسب القرارت في مختلف الظروف والمواقف الحياتية، بالإضافة لإيفاد الطالب المنضبط والمتفوق للدراسة بالأكاديميات العسكرية العالمية، ومنهم طلاب في الكلية الحربية الأمريكية والأكاديمية العسكرية البريطانية.