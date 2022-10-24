تفاصيل مصرع طالبة وإصابة 9 آخرين في حادث شربين بالدقهلية.. «أتوبيس انقلب بترعة»

ارتفع عدد المصابين في حادث شربين بمحافظة الدقهلية إلى 9 طلاب ومدرس واحد، بالإضافة لمصرع طالبة، إثر انقلاب أتوبيس تابع لإحدى المدارس الخاصة على طريق «شربين - الأطرش»، وذلك خلال توصيل الطلاب إلى منازلهم عقب انتهاء اليوم الدراسي، وجرى نقل جثمان الطالبة المتوفاة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شربين المركزي، والطلاب المصابين إلى نفس المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشف مصدر طبي أن إصابات الطلاب في حادث شربين متنوعة، وحالة أحدهم خطيرة وجرى إدخاله الرعاية المركزة نتيجة إصابته باشتباه ارتشاح رئوي، بالإضافة إلى وجود إصابات بجروح وكسور متنوعة وكدمات وسحجات، ومعظم الحالات مستقرة.

خروج 4 طلاب في حادث شربين من المستشفى

وأكد المصدر الطبي لـ«الوطن»، أن 4 طلاب من المصابين في حادث شربين خرجوا من المستشفى بعد التأكد من استقرار حالتهم الصحية، موضحا أن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتابع حالة الطلبة لحظة بلحظة.

وكيل تعليم الدقهلية يطمئن على المصابين بحادث شربين

من جانبه أوفد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، كلا من مدير إدارة شربين ووكيل إدارة شربين ومسؤول الأمن بالإدارة للاطمئنان على الحالة الصحية للطلبة والطالبات المصابين في حادث شربين، وتوفير الرعاية الطبية لهم، وتقديم واجب العزاء لأسرة الطالبة يمنى ماجد بشير، وكلف مدير الإدارة بضرورة تسهيل إجراءات تصريح الدفن وإجراءات الجنازة.

كان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة إلى مأمور مركز شرطة شربين، بانقلاب «أتوبيس» تابع لمدرسة المنيلاوي الخاصة للتعليم الأساسي كان ينقل الطلاب، داخل أحد الترع على طريق «شربين - الأطرش» ووجود عدد من الإصابات.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.