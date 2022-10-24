مصرع طالبة وإصابة 6 آخرين في انقلاب أتوبيس مدرسة خاصة بالدقهلية

لقيت طالبة مصرعها وأصيب 6 آخرون في مركز شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب أتوبيس تابع لإحدى المدارس الخاصة، وذلك خلال توصيله لعدد من الطلاب عقب انتهاء اليوم الدراسي.

انقلاب أتوبيس في ترعة

ونُقل جثمان الطالبة المتوفاة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى شربين المركزي، فيما يتم إسعاف الطلاب المصابين داخل استقبال المستشفى بعد فحصهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة إلى مأمور مركز شرطة شربين، بانقلاب أتوبيس تابع لمدرسة المنيلاوي الخاصة يقل طلاب داخل إحدى الترع على طريق على طريق «كفر الحصص – دمياط» بمركز شربين.

مصرع طالبة وإصابة 6 آخرين

وانتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع طالبة وإصابة 6 آخرين بالحادث، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تبين وفاة طالبة وجرى إيداعها ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وتحديد أسباب وقوع الحادث، وجاري التصريح بدفن الطالبة المتوفاة.