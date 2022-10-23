إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس على طريق «إهناسيا - بني سويف»

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس على طريق «إهناسيا - بني سويف» بالقرب من قرية النويرة، بنطاق مركز إهناسيا، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفيي إهناسيا التخصصي وبني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بانقلاب أتوبيس ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية في بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير على طريق «إهناسيا - بني سويف» بدائرة مركز إهناسيا، إثر انقلاب أتوبيس، ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، بـ5 سيارات لموقع الحادث فور ورود البلاغ، ونقلت 6 مصابين من مكان الحادث إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين في الحادث

جاءت أسماء المصابين في الحادث: عبد الحميد محمود رشوان، 67 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات، وناصر عبد العزيز عبداللطيف، 53 عامًا، سباك، مصاب باشتباه كسر فى العمود الفقري، وطارق فضلي عبد الحليم، 50 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وإحسان أيمن شكري، 19 عامًا، مصابة بفقدان للوعي، يقيمون قرية ننا مركز إهناسيا، ومحمد حسين محمد، 53 عامًا، سائق توك توك، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر، ونجله «حازم»، 13 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن، يقيمان في الزراعيين بمدينة بني سويف.

انتقال الأجهزة الأمنية لموقع الحادث

وتبين من التحريات الأولية وأقوال شهود العيان من الركاب والمارة، إن الأتوبيس كان قادما من قرية ننا بمركز إهناسيا ومتجهًا إلى المنطقة الصناعية ببياض العرب بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، ويستقله مجموعة من عمال وموظفي مصنع ملابس، وتفاجأ قائد الأتوبيس بـ«توك توك» في الاتجاه المقابل، وحاول تفاديه فاختلت عجلة القيادة في يده، ما أدى لتصادمهما وانقلاب الأتوبيس على جانب الطريق.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة لموقع الحادث والأجهزة التنفيذية بإشراف ناصر سيف، رئيس مركز إهناسيا، وحضور دسوقي محمد دسوقي، مسؤول الطوارئ والأزمات، حيث جرى رفع الأتوبيس من نهر الطريق وإعادة حركة سير المركبات لطبيعتها.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت سماع أقوال المصابين وسائقي الأتوبيس والتوك توك، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.