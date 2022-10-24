مدير «أكتيس» للاستثمار: مشروعات البنية الأساسية بمصر لها جدوى استثمارية مرتفعة

قال الدكتور شريف الخولي، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بشركة أكتيس للاستثمار المباشر، إنّ دور الصندوق السيادي الرئيسي هو تعميق الاستثمار المباشر الخاص وتحسين نوعية الاستثمارات التي تأتي إلى مصر، لافتا إلى أنّ هناك العديد من القطاعات التي لها جدوى استثمارية مرتفعة، خاصة في مجال البنية الأساسية في مصر من منظورها الموسع الذي يشمل البنية التحتية الاجتماعية التي تتضمن القطاع الصحي والتعليم والخدمات المالية.

تحالفات استراتيجية مع المستثمرين

وأوضح «الخولي»، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي، أنّ دور الصندوق هو الدخول في تحالفات استراتيجية مع المستثمرين وإتاحة الفرص الاستثمارية التي قد تكون غير متاحة من الأساس مع التسريع من وتيرة الاستثمار؛ لتحقيق عائد استثماري متميز للمستثمر الأجنبي مع الاحتفاظ بحصة الدولة من خلال مشاركة الصندوق السيادي.

صندوق مصر السيادي

وأشار الدكتور شريف الخولي إلى أنّ صندوق مصر السيادي له دور في تحسين نوعية الاستثمارات التي تأتي إلى مصر، فالكثير من أنواع الاستثمارات التي جاءت للسوق المصرية كانت في شكل سائل من خلال أدوات الدين أو محافظ استثمارية قصيرة الأجل، لافتا إلى أن دور الصندوق في المرحلة المقبلة جذب الاستثمارات المستدامة التي لها بعد طويل الأجل.