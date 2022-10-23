صندوق مصر السيادي الذراع الاستثمارية الأهم للدولة.. 10 اتفاقيات و44 مشروعا

يُعد صندوق مصر السيادي واحدًا من أهم أدوات الدولة المصرية في الوقت الحالي لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال المشاركة مع القطاع الخاص في قطاعات متعددة مثل: التعليم والصحة والطاقة المتجددة.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، أبرز الاتفاقيات التي وقعها الصندوق السيادي منذ إنشائه عام 2018، وفقًا لقانون رقم 177 لسنة 2018، والمعدل بقانون 197 لسنة 2020، وصدر نظامه الأساسي بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.

10 اتفاقات ملزمة خلال 2021

أبرم صندوق مصر السيادي 10 اتفاقات ملزمة خلال 2021، لمشروعات وقعها الصندوق بإجمالي استثمارات 2.25 مليار جنيه.

دراسة 44 مشروعًا

يدرس صندوق مصر السيادي 44 مشروعًا بإجمالي استثمارات 140 مليار جنيه.

تطوير مجمع التحرير

ومن بين المشروعات التي يعمل عليها صندوق مصر السيادي، تطوير مجمع التحرير.

الاستحواذ على 76% من أسهم بنك الاستثمار العربي

كما استحوذ صندوق مصر السيادي على نسبة 76% من أسهم بنك الاستثمار العربي.

كما أسس صندوق مصر السيادي منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية برأسمال 1.75 مليار جنيه.

مذكرة تفاهم منطقة «باب العزب»

ويعمل الصندوق على مشروع تحويل منطقة «باب العزب» لأول منطقة إبداع متكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

اتفاقية سيرا للاستثمار في التعليم الأساسي

ووقع صندوق النقد الدولي اتفاقية شراكة مع شركة سيرا للاستثمار في مجال التعليم الأساسي.

تأسيس مجموعة مدارس جديدة بالقرية الكونية

وأسس الصندوق مجموعة مدارس جديدة بالقرية الكونية بالشراكة مع "موبيكا" ودعم GEMS إداريًا.

الاستحواذ على منصة سلاح التلميذ

استحوذ صندوق مصر السيادي على حصة الأغلبية في منصة سلاح التلميذ بالشراكة مع هيرميس.

صناديق فرعية:

ويضم الصندوق 4 صناديق فرعية، وهي: الخدمات المالية والتحول الرقمي، المرافق والبنية الأساسية، الخدمات الصحية والصناعات الدوائية، السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.