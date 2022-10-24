رئيس قانون دولي بجامعة القاهرة: المستثمرون لديهم رغبة في الاستثمار بمصر

قال الدكتور محمد سامح عمرو، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة وسفير مصر السابق لدى منظمة اليونسكو، إن الصندوق السيادي المصري حقق الكثير من النجاحات منذ إطلاقه، لذا أصبح هناك عدد كبير من المستثمرين باتت لديهم رغبة ملحة في الاستثمار بمصر.

عمرو: مسؤولي الصندوق على تواصل دائم

وأضاف «عمرو»، خلال كلمته بفعاليات جلسة دور صندوق مصر السيادي وفرص مشاركة القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي 2022، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه حال التواصل المباشر مع مسؤولي الصندوق فدائمًا ما يكون لديهم ردود فعل إيجابية ومرحبه للاستثمار، وهي شهادة حق في الصندوق.

عمرو: الصندوق نجح في تجديد الثقة بالمناخ الاستثماري

واستطرد: «بالرغم من قصر الفترة الزمنية له منذ تأسيسيه، إلا أن الصندوق نجح في تجديد الثقة في المناخ الاستثماري المصري، كما أن الكوادر الموجودة فيه متعاونة ومتفهمة لمخاوف احتياجات المستثمرين».