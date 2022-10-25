رئيس البورصة سابقا: الصندوق السيادي أقام جسرا بين ملكية الحكومة والقطاع الخاص

قال الدكتور ماجد بولس، الرئيس السابق للبورصة، إن الصندوق السيادي يجري عملية جسر أو ترجمة ما بين ملكية الحكومة وملكية الدولة مع القطاع الخاص، وهو دور مهم، «أي حد بييجي عايز يستثمر من الخارج أو جوه مصر فبيروح للصندوق يشتغل معاه».

بولس: دور البورصة المصرية المستقبلي مهم

وأضاف «بولس»، خلال كلمته بفعاليات جلسة دور صندوق مصر السيادي وفرص مشاركة القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي 2022، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن دور البورصة المصرية المستقبلي مهم وأساسي للشركات التي تملكها الدولة وتقوم بطرحها، أو شركات القطاع الخاص والقطاع العائلي.

بولس: يجب أن يكون هناك محفظة للأوراق المالية

واستطرد: «ده بيمشي مع معظم الصناديق السيادية الموجودة حول العالم، وأقترح يكون فيه محفظة أوراق مالية تدخل تضخ شوية سيولة في السوق المصرية، لأن ده بيخدم على التقييمات للشركات التي سيجرى طرحها في البورصة المصرية، وتعطي عمقا أكبر للبورصة».