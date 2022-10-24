المطورون العقاريون بـ«المؤتمر الاقتصادي»: شراكة الدولة في المشروعات ناجحة

أكد المطورون العقاريون، أنّ تجربة الشراكة مع الدولة في تنفيذ مشروعات التطوير العقاري ناجحة جدا، حيث كانت تلك التجربة مفيدة للطرفين.

جاء ذلك خلال مشاركتهم بالجلسة الخامسة للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، والمُنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان «خارطة طريق.. لاقتصاد أكثر تنافسية»، وناقشت الجلسة موضوع الثروة العقارية، وسبل التطوير، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من المطورين العقاريين.

وأكد هشام طلعت مصطفى، أنّ الدولة مكّنت القطاع الخاص من خوض تجربة ناجحة لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تحقق رضاء المواطن المصري، كما أكد أن الشراكة مع الدولة ناجحة جدا، ومفيدة للدولة والمطور العقارى، فمثلاً كان المبلغ الذي ستحصل عليه الدولة من الشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى، عندما تم توقيع عقد الشراكة في مشروع «مدينتي» 9.9 مليار جنيه، بينما إجمالي ما تتحصل عليه وزارة الإسكان حتى الآن، 60 مليار جنيه، وهو يمثل 85% من حصة الوزارة في المشروع، متوجهاً بالشكر إلى رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، على دعمهما ومساندتهما للقطاع الخاص؛ للمشاركة في عملية التنمية.

وأكّد المهندس طارق شكري، نجاح تجربة الشراكة بين الدولة والمطورين العقاريين، متناولًا مسألة التمويل العقاري، والتي تعد حلقة الوصل بين المطور العقاري، والمواطن المشتري للوحدة السكنية، وضرورة تسهيل عملية التمويل العقاري.

واستعرض النائب عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأجندة التشريعية الخاصة بقطاع التشييد والبناء، والتطوير العقاري، وفي مقدمتها قانون البناء، إذ إنّ التعديلات المقترحة على القانون تقدّم تيسيرات كبيرة تحقق مصلحة المواطن المصري.