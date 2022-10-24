رئيس الوزراء: صندوق مصر السيادي يطرح مشروعات جديدة بمجال البنية التحتية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن صندوق مصر السيادي يشارك في العديد من المشروعات الكبرى الجديدة التي تطرحها الدولة بمجال البنية التحتية خاصة بمجالي الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر.

تحقيق أفضل عائد اجتماعي واقتصادي من المشروعات

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في فعاليات جلسة دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022: «نقدر نترك للصندوق الفرصة للانطلاق وإدارة المنظومة واستغلال مزايا القانون الخاص به لطرح هذه المشروعات وتعظيم الاستفادة وتحقيق أفضل عائد اجتماعي واقتصادي من هذه المشروعات وطرحها».

وأشار إلى أن نقل شركات تابعة للدولة إلى صندوق مصر السيادي لتعظيم الاستفادة منها أو الشراكة مع القطاع الخاص، يعتبر الجزء الأصعب، متابعا: «هذه شركات موجودة منذ عشرات السنوات وبها تحديات كثيرة، مثل حجم العمالة الضخم، والخسائر التي تحققها وغيرها من الأشياء التي تؤدي إلى تعطيل مسيرة الصندوق في حالة نقلها إليه».

اختيار الشركات بعناية

ولفت إلى أنه يجب اختيار الشركات بعناية لتساعد على تحقيق الهدف من الصندوق، وهذا ما يحدث بالفعل: «إحنا محددين مجموعة من الشركات بندرسها عشان ننقلها تدريجيا للصندوق»، مؤكدا أن الدولة لديها الحصر الكامل لأصولها من عقارات وأراضٍ وشركات.