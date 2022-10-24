البحوث الفلكية: كسوف الشمس غدا يستمر لمدة ساعتين وتسع دقائق

كسوف الشمس، ظاهرة فلكية تحدث عندما تكون الشمس والقمر والأرض على استقامة واحدة، وكأنهما على خط متساو، فيبدوان ظاهريا بحجم متساوٍ، رغم أن قُطر الشمس يكبر قُطر القمر نحو 400 مرة، وتعد أبعد منه بنحو 400 مرة، وفي الكسوف يكون القمر في المنتصف بين الشمس والأرض، فيلقي ظله على الأرض، وترتبط ظاهرة الكسوف بفارق الحجمين الظاهرين للشمس والقمر.

ويعد الكسوف كليا عندما يصل ظل القمر إلى سطح الأرض، فينكسف كامل قرص الشمس بالنسبة للذين يكونون في الظل الذي تعكسه على الأرض فينقطع عنهم نورها، بينما يكون الكسوف جزئيا في المناطق التي يسقط فيها شبه ظل القمر على سطح الأرض، وفق بيان صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

حدث فلكي

وقال المعهد، في بيان له، إن مصر تشهد حدثا فلكيا، وهو كسوف جزئي للشمس، غدا الثلاثاء، إذ يعد آخر كسوف جزئي يمكن رؤيته في مصر ولمدة خمس سنوات مقبلة، ويستمر لمدة ساعتين وتسع دقائق.

وفي مدينة الأقصر، يرصد فريق علمي من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الكسوف من أمام بهو معبد الكرنك، إذ يبدأ الكسوف الجزئي في تمام الساعة 12:13 ظهرا وتبلغ أقصى قيمة للكسوف عند الساعة 1:19 ظهرا، ويغطي القمر نحو 30% من قرص الشمس وينتهي الكسوف تماما عند الساعة 2:23 مساءً بفترة إجمالية لمدة ساعتين وتسع دقائق.