«التعليم» توجّه المدارس بتوعية الطلاب بخطورة كسوف الشمس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا للمديريات التعليمية، لحماية الطلاب من كسوف جزئي للشمس يُرى في مصر غدا.

توعية الطلاب بخطورة النظر للشمس خلال الكسوف

ووجّهت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، بتوعية الطلاب في المنشأت التعليمية التابعة بخطورة النظر إلى الشمس أثناء فترة الكسوف غدا.

وأضافت الوزارة، أنّه في إطار حرص الوزارة على حماية أبنائها الطلاب من كسوف جزئي للشمس يرى في مصر غدا، تنبّه بأنّ النظر إلى الشمس أثناء الكسوف يعرض شبكية العين إلى الاحتراق، ولا يمكن إصلاح ذلك التلف، موضحة أنّ الكسوف يستمر من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر، لذا يرجى التوجيه باتخاذ اللازم بتوعية الطلاب.