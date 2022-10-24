«التعليم» تنفي تعطيل الدراسة غدا في المدارس بسبب كسوف الشمس

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه لا صحة لما يتم تداوله عن صدور قرار بتعطيل الدراسة غدا في المدارس، لحماية الطلاب بسبب كسوف الشمس، موضحا أنّ قرار تعطيل الدراسة بالمدارس قرار محافظين وليس قرار الوزارة.

تعطيل الدراسة مسؤولية المحافظين

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ المحافظ هو المسؤول عن قرار تعطيل الدراسة في المدارس حسب ظروف كل محافظة، والضرر الذي يقع عليها.

وأشار المصدر، إلى أنّه جرى توجيه المدارس بتوعية الطلاب بعدم النظر إلى الشمس، من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر، وخطورة ذلك وما يعرض شبكية العين إلى الاحتراق، ولا يمكن إصلاح ذلك التلف.