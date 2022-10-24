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رئيس «البحوث الفلكية»: لا داعي لتعطيل الدراسة غدا بسبب كسوف الشمس

كتب:

كريم روماني
07:31 م | الإثنين 24 أكتوبر 2022
ظاهرة كسوف الشمس

ظاهرة كسوف الشمس

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه لا يوجد أي داعي لإغلاق المدارس والجامعات غدا الثلاثاء بسبب كسوف الشمس.

عدم النظر للشمس بالعين المجردة

وأضاف «القاضي» في بيان له، أن الظاهرة طبيعية، ويجب على الناس عدم النظر للشمس بالعين المجردة، ولكن لا يوجد داعي لأي إجازة أو تعطيل العمل بالمدارس والجامعات.

ظاهرة فلكية

ونوه بأن كسوف الشمس، ظاهرة فلكية تحدث عندما تكون الشمس والقمر والأرض على استقامة واحدة، ويعتبر الكسوف كليا عندما يصل ظل القمر إلى سطح الأرض.

وتشهد جمهورية مصر العربية، حدثا فلكيا وهو كسوف جزئي للشمس غدا الثلاثاء، ويعد آخر كسوف جزئي يمكن رؤيته في مصر لمدة خمس سنوات مقبلة.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.