يصل مداها إلى 600 كيلو متر.. ما الأسلحة النووية التكتيكية التي تهدد بها روسيا؟

منذ بداية العملية العسكري الروسية الخاصة في أوكرانيا، أعلنت موسكو في مناسبات عدة أنها قد تلجأ إلى استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا، فما هي هذه الأسلحة ومواصفاتها وقدراتها التدميرية وكم عددها؟

الأسلحة النووية التكتيكية الروسية ومواصفاتها

وحسب «شبكة سكاي نيوز عربية»، يشير مصطلح «تكتيكي» إلى أسلحة قصيرة المدى، مقابل الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي تستطيع تدمير مدينة كاملة.

وتأتي مواصفات السلاح النووي التكتيكي قصير المدى مزودا برؤوس نووية صغيرة تدعم نظام توجيه متميز ورأسا حربيا قويا، وصممت الأسلحة التكتيكية لتدمير أهداف معينة دون سحق المنطقة بأكملها والتسبب في تداعيات إشعاعية واسعة النطاق.

ويبلغ مدى الأسلحة النووية التكتيكية أقل من 500 كيلومتر برا، وتصل إلى 600 كيلومتر جوا وبحرا، وتتمثل الأسلحة النووية التكتيكية الروسية في ثلاثة أنواع من الصواريخ وهي الصواريخ العابرة للقارات المطلقة من منصات ذاتية الحركة، والصواريخ المطلقة من على متن الغواصات الاستراتيجية، والصواريخ المطلقة من على متن القاذفات الاستراتيجية.

وتمتلك روسيا حاليا 5 أنواع من الصواريخ العابرة للقارات المطلقة من منصات ذاتية الحركة وهي صاروخ «إس إس-29/يارس»، وصاروخ «إس إس-18/ساتان»، وصاروخ «إس إس-27/توبول-إم»، وصاروخ «إس إس-28/سارمات»، وصاروخ «إس إس-19/أفانجارد».

كما تمتلك روسيا نوعين أساسيين من الصواريخ العابرة للقارات المطلقة من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وهي 5 غواصات من الفئة «دلتا أي في»، و5 غواصات أخرى من الفئة «بوري-إي»، لإطلاق الصاروخين «أر-29 أر إم شتيل» و«أر إس إم-56 بولافا».

أما عن الصواريخ المطلقة من القاذفات الاستراتيجية، فتمتلك القوات الجوية الروسية نوعين من أنواع القاذفات الثقيلة ذات القدرة النووية، الأول هو «توبوليف-160» يحتوي على 13 قاذفة، والثاني «توبوليف-95» يحتوي على 55 قاذفة، ويستطيع كلا النوعين حمل الصواريخ الجوالة ذات القدرات النووية «إي إس-15».

قدراتها التدميرية كيلو طن واحد لأصغرها و100 لأكبرها

وتنقسم الأسلحة النووية التكتيكية من حيث القوة إلى نوعين، الأولى تفوق قوتها القنبلة التي سقطت على هيروشيما. وهناك أسلحة أخرى لا تزيد قوتها التدميرية على دفعة نيران مدفعية، بحسب شبكة «فوكس نيوز».

وقد تصل القدرة التدميرية لأصغر سلاح نووي تكتيكي إلى كيلو طن واحد، وهو ما يعادل ألف طن من مادة «تي إن تي» المتفجرة، فيما قد يصل حجم أكبرها إلى 100 كيلو طن.

ويمكن تحميل الرؤوس الحربية النووية التكتيكية على أنواع مختلفة من الصواريخ التي تحمل عادة رؤوسا تقليدية مثل الصواريخ المجنحة وقذائف المدفعية.

كما يمكن إطلاق هذه الأسلحة أيضا من الطائرات والسفن مثل الصواريخ المضادة للسفن والطوربيدات وشحنات تفجير الأعماق.

عدد الأسلحة النووية التكتيكية الروسية

وتقول الولايات المتحدة الأمريكية إن روسيا صرفت مبالغ طائلة مؤخرا على هذه الأسلحة، وذلك بهدف تحسين مداها ودقتها، بحسب شبكة «سكاي نيوز عربية».

ووفقا للاستخبارات الأمريكية، تمتلك روسيا حوالي 2000 سلاح نووي تكتيكي.

تعتبر جميع الأرقام المتعلقة بالأسلحة النووية تقديرية، لكن وفقا لاتحاد العلماء الأمريكيين، فإن روسيا تمتلك 5977 رأسا نوويا، وهي أدوات تستخدم في إشعال فتيل انفجار نووي، على الرغم من أن هذا العدد يشمل حوالي 1500 رأس نووي أحيلت على التقاعد ومن المقرر أن يتم تفكيكها، بحسب ما نشرته شبكة «بي بي سي عربي».

ومن بين الـ4500 رأس نووي أو ما يقارب هذا العدد، معظمها يعتبر أسلحة نووية استراتيجية، أي صواريخ باليستية أو صواريخ يمكن توجيهها إلى أهداف بعيدة المدى. وهذه الأسلحة التي تتعلق عادة بالحرب النووية، أما الرؤوس الباقية فهي أسلحة نووية أصغر حجما وأقل تدميرا تستخدم للأهداف قصيرة المدى في ساحة المعركة أو في البحر.

ويقدر الخبراء وجود حوالي 1500 رأس حربي روسي منتشرة حاليا، فيما يعني أنها موزعة في قواعد للصواريخ والقاذفات أو على متن غواصات في البحر.