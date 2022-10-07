اللحظات الأولى لتحرك قطار يوم القيامة النووي الروسي.. «فيديو»

رصدت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، قطارًا عسكريًا تابعًا للقوات المسؤولة عن الترسانة النووية الروسية وهو يتحرك نحو الخطوط الأمامية في أوكرانيا، وعُرف بـ«قطار يوم القيامة»، وسط تواتر أنباء بشأن إطلاق موسكو أكبر غواصة في العالم قادرة على حمل طائرات دون طيار.

ونشرت الصحيفة الأمريكية الصور الأولى لتحرك قطار يوم القيامة، بعد سلسلة من الهزائم المحرجة في ساحة المعركة الأوكرانية على حد زعمها، بما في ذلك خسارة مدينة رئيسية في دونيتسك.

تحرك السرية المسؤولة عن الحفاظ على الترسانة النووية

ونشرت قناة «ريبار»، الموالية لروسيا مقطع فيديو عبر تطبيق تليجرام يوم الأحد الماضي، يُظهر قطار شحن ينقل ناقلات جند مدرعة محدثة ومعدات عسكرية متطورة أخرى عبر وسط روسيا، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وبحسب ما ورد تنتمي ناقلات الجنود المدرعة للمديرية الرئيسية 12 السرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، وهي المسؤولة عن الحفاظ على الترسانة النووية للبلاد.

الناتو يحذر دوله من غواصة بيلجورود النووية الروسية

في غضون ذلك، حذر حلف شمال الأطلسي «الناتو» الدول الأعضاء، بما في ذلك الولايات المتحدة من أن غواصة بيلجورود النووية الروسية غادرت قاعدتها في الدائرة القطبية الشمالية، حسبما ذكرت صحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية.

ويبلغ طول بيلجورود أكثر من 600 قدم، وهي أكبر غواصة في العالم، قادرة على حمل طائرات طوربيد نووي من طراز بوسيدون «يوم القيامة»، والتي، وفقًا لروسيا، يمكن أن تؤدي إلى موجات تسونامي نووية يبلغ ارتفاعها 1600 قدم ومن شأنها أن تغمر المدن الساحلية من على بعد مئات الأميال وتجعلها غير صالحة للسكن لعقود.

ويُنظر إلى بيلجورود، التي دخلت الخدمة البحرية الروسية في يوليو فقط، على أنها مثال لمفهوم جديد للحرب إذ تعرف السفينة بـ«سلاح نهاية العالم».

مخاوف من سلسلة عمليات سرية

وتعتقد استخبارات الناتو أن الغواصة المتطورة، المعروفة رسميًا باسم K-329 بيلجورود، لا تزال في مياه القطب الشمالي وربما تكون في طريقها إلى بحر كارا، قبالة ساحل جزيرة نوفايا زيمليا الروسية، لإجراء سلسلة من العمليات السرية.

وأشار هانز كريستنسن، مدير مشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأمريكيين، إلى أن طوربيدات بوسيدون لا تزال في مرحلة التطوير ولن يتم تشغيلها على الأقل لعدة سنوات قادمة.