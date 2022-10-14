الاتحاد الأوربي: سنبيد الجيش الروسي عن بكرة أبيه حال استخدم النووي

حذر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أن الجيش الروسي سيتعرض للإبادة إذا استمر في التهديدات بشن هجوم نووي على أوكرانيا، وفقا لما أوردته صحيفة «إكسبريس» البريطانية.

وأضاف «بوريل»، أن أي هجوم نووي روسي على أوكرانيا سُيتخذ ضده إجراءات صارمة، وقد يكون من بينها تدمير الجيش الروسي بأكمله.

«بوريل»: سنبيد الجيش الروسي إذا استخدم الأسلحة النووية

وتابع «بوريل» في افتتاح أكاديمية دبلوماسية في بروكسل: «بوتين يقول إنه لا يخادع، حسنًا هو لا يمكنه تحمل الخداع، ولذلك عليه أن يعلم أن الذين يدعمون أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لا يخادعون أيضا»، منوها بأن أي هجوم نووي ضد أوكرانيا سيخلق ردا عليه، ولكن لن يكون ردا نوويا، بل سيكون ردا عسكريا يقضي على الجيش الروسي بأكمله.

الاتحاد الأوربي لا يفكر في الأسلحة النووية

وفي نفس السياق، قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي إن الظروف التي قد يضطر فيها التحالف إلى استخدام الأسلحة النووية بعيدة للغاية، لكنه حذر من عواقب وخيمة إذا أقدمت موسكو على استخدام الأسلحة النووية.

وأضاف: «ستكون هناك عواقب وخيمة إذا استخدمت روسيا أسلحة نووية، بغض النظر عن نوع الأسلحة النووية سواء كانت تكتيكية أم رؤوس نووية».

بوتين يلوح باستخدام الأسلحة النووية

يذكر أن «بوتين» لوح أكثر من مرة إلى أن موسكو متأهبة لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن الأراضي الروسية، مؤكدا أنه لا يمزح حيال هذا الأمر.