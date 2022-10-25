آخرهن «تراس».. 3 نساء ترأسن الحكومة البريطانية جميعهن قدمن استقالتهن

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس استقالتها، الخميس، بسبب عدم تمكنها من الوفاء بوعودها الاقتصادية، وعلى مدار تاريخ بريطانيا، ثلاث سيدات فقط، استطعن الوصول لرئاسة الوزراء، المفارقة العجيبة أن جميعهن انتهت فترة حكمهن بتقديم الاستقالة.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير أسباب الاستقالة لكل منهن:

مارجريت تاتشر 1979 :1990

تولت تاتشر رئاسة وزراء بريطانيا عن حزب المحافظين، كأول امرأة تتولى هذا المنصب في بلادها.

واشتهرت «تاتشر» بلقب المرأة الحديدية، إذ أدت دورًا بارزًا في الساحة الدولية، فقد ربطتها علاقات وثيقة مع الرئيس الأمريكي، رونالد ريجان، وساعدته في إنهاء الحرب الباردة، بانهيار الاتحاد السوفيتي، بحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية.

وأدخلت «تاتشر» بلادَها في حرب 1982 ضد الأرجنتين بعد اجتياحها جزر الفوكلاند، وانتصرت فيها، مخلفةً علاقات سيئة بين بريطانيا والأرجنتين.

واستقالت «تاتشر» عام 1990، نتيجة إخفاقها في الفوز على مايكل هازلتاين والحصول على عدد كافٍ من الأصوات؛ لمنع إجراء جولة إعادة في انتخابات رئاسة حزب المحافظين.

تيريزا ماي 2016 :2019

تأتي «ماي» كثاني امرأة تتولى رئاسة الوزراء البريطانية في تاريخ بلادها، وعرفت بأناقتها وذوقها المتميز في اختيار ملابسها، ولمع نجمها في السياسة البريطانية لأول مرة عام 2013 حينما نجحت في ما فشل فيه كثير من الوزراء قبلها.

وكادت «ماي» أن تبكي وهي تقدم استقالتها بعد أن تعرضت لضغوط كبيرة، بعد فشلها في إقناع نواب حزبها المحافظ بخطة الخروج من الاتحاد الأوروبي التي عرضتها على مجلس العموم، وفقا لشبكة «بي بي سي» البريطانية.

وقالت في كلمة ألقتها أمام مقر الحكومة في داونينج ستريت: «لقد بذلت ما بوسعي لتنفيذ نتيجة استفتاء 2016 للخروج من الاتحاد الأوروبي».

وأضافت أنها تشعر «بأسف عميق» لأنها لم تتمكن من تنفيذ قرار الاستفتاء، لكن اختيار رئيس جديد للوزراء سيكون في مصلحة البلاد.

ليز تراس 45 يوما في رئاسة وزراء بريطانيا

تأتي تراس كثالث امرأة تتولى منصب رئاسة الوزراء في تاريخ بريطانيا، وكأقصر فترة حكم في تاريخ بريطانيا بلغت 45 يومًا فقط، كانت كافية بالنسبة لتراس لإعلان استقالتها، الخميس، بسبب عدم تمكنها من الوفاء بالتزاماتها، فاضطرت للتخلي عن منصبها بعد أسابيع من الاضطرابات في الأسواق المالية.