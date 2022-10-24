أولها حزب المحافظين.. مشكلات سياسية معقدة تواجه سوناك رئيس وزراء بريطانيا الجديد

سلطت وكالة أنباء رويترز الضوء على التحديات السياسية التي ستواجه ريشي سوناك، والذي فاز بقيادة حزب المحافظين ومن ثم رئاسة وزراء بريطانيا منذ قليل بعد انسحاب منافسته بني موردونونت.

وتأتي المشكلات السياسية إلى جانب وضع اقتصادي صعب للغاية تعيشه بريطانيا خصوصا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

التحكم في حزب المحافظين

وقالت والوكالة إن أحد التحديات التي يواجهها سوناك تتمثل في إظهار قدرته على التحكم في حزب المحافظين الذي يتمتع بأغلبية كبيرة في البرلمان، لكنه ممزق بفصائل تختلف في قضايا رئيسية مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والهجرة وكذلك الإدارة الاقتصادية.

وسوف يعارض البعض في الحزب فرض ضرائب أعلى بشدة، وسيعارض آخرون خفض الإنفاق في مجالات رئيسية مثل الصحة والدفاع، وهي الأمور الاقتصادية التي أثارت انقسامات كبيرة بين نواب حزب المحافظين.

وترى وكالة رويترز أن الفوز في منافسة قيادة حزب المحافظين لن يكون سوى الخطوة الأولى في توحيد حزب أطاح بآخر زعيمين له بسبب الخلافات الداخلية، وقضى سنوات في الجدل مع نفسه حول كيفية مغادرة الاتحاد الأوروبي.

أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي وقضية الهجرة

وأيد سوناك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016، لكن البعض من اليمين لا يزال ينظر إليه على أنه متعاطف للغاية مع الاتحاد الأوروبي، فيما لا تزال القضية الرئيسية للتجارة مع أيرلندا الشمالية قيد التفاوض مع بروكسل.

وسيواجه سوناك ضغوطًا للحصول على صفقة تعيد كتابة أجزاء من اتفاقية الخروج الأولية دون التنازل عن رأي دائم في الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية.

كما سيواجه دعوات لمتابعة وعود الحكومة للسيطرة على الهجرة إلى البلاد، وهي قضية يرى العديد من المشرعين المحافظين أنها حاسمة لكسب الناخبين في الانتخابات المقبلة.

حملة سوناك: نريد إصلاح اقتصادنا وتوحيد حزبنا وتقديم المساعدة لبلدنا

وجاء في بيان إطلاق حملة سوناك يوم الأحد أنه يريد «إصلاح اقتصادنا وتوحيد حزبنا وتقديم المساعدة لبلدنا».

وفيما يتعلق بأيرلندا الشمالية، قال سوناك سابقًا إنه سيمضي قدمًا في التشريع المصمم لإلغاء اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من جانب واحد بينما لا يزال يحاول التفاوض مع الاتحاد الأوروبي. وتعرض مشروع القانون ، المطروح حاليًا في البرلمان، لانتقادات شديدة من قبل الاتحاد الأوروبي.

أما فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على نطاق أوسع، وعد في أغسطس بالحفاظ على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي آمنًا، وإنشاء وحدة حكومية جديدة لمراجعة لوائح الاتحاد الأوروبي التي لا تزال سارية في القانون البريطاني.

الموقف من المهاجرين

وخلال حملته في الصيف نحو رئاسة حزب المحافظين، قال إنه فخور بانتمائه لعائلة مهاجرين، لكنه يعتقد أن بريطانيا يجب أن تسيطر على حدودها ، وستحتفظ بخطة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.

كما رفض استبعاد انسحاب بريطانيا من المحكمة الأوروبية للإنسان.