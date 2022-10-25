«إكرام الميت».. شاب في مطروح يتطوع لدفن الجثث مجهولة الهوية: أجري على الله

يعيش بمدينة الحمام في محافظة مطروح ووهب نفسه لعمل الخير، وخلال عمل مصطفى زيدان المغواري معاونا في مستشفى الحمام المركزي، صادف وصول حالات وفاة إلى المستشفى مجهولة الهوية، ليتابعهم لفترة طويلة خلال تواجدهم في ثلاجة الموتى، وبعد الفترة القانونية وبتصريح من الجهات التحقيق، يتقدم بطلب لاستلام الجثث ويتوجه إلى المقابر في مدينة الحمام ويدفنها بنفسه ويضع علامات وشواهد على قبورهم ويتردد عليها من حين لآخر لقراءة الفاتحة على أرواحهم والدعاء لهم والترحم عليهم.

البداية كانت منذ فترة بوصول جثة مجهولة الهوية إلى مستشفى الحمام المركزي، حسب «المغواري»، شارحاً لـ«الوطن»: «استمرت قرابة شهر في ثلاجة المستشفى، واستلمتها، ولم يستدل على أهلها، بعد أن نشرت الجهات المختصة على مستوى المحافظات فترة طويلة، وجرى التصريح بدفنها بمدافن الحمام، وتقدمت بطلب للجهات الرسمية واستلمت الجثة ودعوت أهالي الحمام للصلاة عليها في المسجد، وشيعنا الجنازة، وقمت لدفنها في المقابر بالحمام، ومنذ هذا الوقت وأي جثة مجهولة تأتي أتولى أمرها وأقول لنفسي أجري عند ربنا».

5 جثث مجهولة دفنتها

ويواصل قائلا: «تسلمت خلال عامين 5 جثث مجهولة الهوية، 4 رجال وسيدة، ولم نستطع التوصل لأهلهم عن طريق الجهات الرسمية أو السوشيال ميديا، وكل جثة أعتبرها وكأنها أحد من أقاربي، وأدفنها أصنع رخامة لها وأكتب عليها تاريخ الدفن واسمى عليها، وكل يوم جمعة أذهب إلى المقابر وأقرأ لهم الفاتحة والدعاء لهم جميعاً وهذا لوجه الله تعالى، ولا أبتغي شيئا، وأتمنى أن يرزقني الله بعمرة لزيارة بيت الله الحرام».

القانون يتيح باستلام الجثث المجهولة للدفن

وعقب وصول أي جثة مجهولة إلى المستشفى يحرر محضرا من خلال نقطة المستشفى ويرسل لجهات التحقيق، حسب إيهاب جمعة، المحامي بـمحافظة مطروح، والذى أوضح لـ«الوطن»: تقوم بمخاطبة الشرطة للنشر عن مواصفات الجثة ويتم الإرسال إلى جميع مديريات الأمن والأقسام بعد تصويرها وتدوين مواصفاتها، وحالة عدم التوصل إلى أهلها بعد فترة، ويأتى رد رسمى من وزارة الداخلية، تصرح الجهات الرسمية بدفن الجثة، ويتم التصريح بدفن الجثة ويتقدم أحد باستلامها، ويجري الدفن من خلال لجنة، ويكتب على القبر جثة مجهولة الهوية ويدون عليه تاريخ الدفن.