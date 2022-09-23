دفن جثة مجهولة الهوية في مطروح.. لا توجد شبهة جنائية أو بطاقة شخصية

استقبل مستشفى الحمام المركزي التابعة لمحافظة مطروح جثة مجهولة الهوية، لا توجد معها أي أوراق ثبوتية من رقم قومي، أو مستندات تدل على الشخصية، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ قسم شرطة الحمام وإخطار جهات التحقيق.

العثور على جثة مجهولة المصدر بدون أي أوراق

وقال مصطفى زيدان المغواري، معاون مستشفى الحمام المركزي شرق محافظة مطروح في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، الجمعة، إنه لا توجد أى شبهة جنائية متعلقة بالجثة، إذ أنها تعود لرجل يبلغ من العمر قرابة 50 سنة، ويرتدي تيشرت أحمر وبنطلون رصاصي، وتم العثور على الجثة في مياه ترعة الشيخ زايد في مدينة الحمام وسط الأراضي الزراعية.

وضع الجثة في مستشفى الحمام لمدة 25 يومًا

أوضح «زيدان» أن الجثة لم يكن معها أى أوراق ثبوتية من تحقيق شخصية وجرى إبلاغ المباحث وجهات التحقيق، والنشر على مستوى الجمهورية لكن لم يتواصل أحد من الأقارب، وجرى وضعها في ثلاجة مستشفى الحمام لمدة 25 يومًا.

وذكر أن جهات التحقيق قررت دفن الجثة في مقابر مدينة الحمام، وعمل علامات بالدبش حول مكان الدفن، وسيتم عمل رخامة مدون عليها التاريخ وإخطار الجهات الرسمية بذلك في وجود شهود عيان.