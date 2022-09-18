العثور على جثة مجهولة الهوية بمنطقة الفيروز ببورسعيد

عثر الأهالي بمدينة بورفؤاد ببورسعيد في الساعات الأولى من صباح اليوم على جثة متحللة لشخص مجهول الهوية ملقاة في الشارع بجوار إحدى العمارات بمنطقة الفيروز

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي بورفؤاد ببورسعيد

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة يفيد بعثور أهالي منطقة الفيروز بمدينة بورفؤاد على جثة متحللة لشخص مجهول الهوية بجوار عمارة سكنية وتم نقل الجثة بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بورفؤاد التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد تحت تصرف النيابة العامة.

البحث عن هوية الجثة المتحللة وملابسات الوفاة

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسرعة البحث عن هوية الجثة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الوفاة إذا كانت بها شبهة جنائية أم أنها وفاة طبيعية.

يذكر أنه قد أصيب اثنان أمس بعد صدمتهما سيارة ملاكي وفرت هاربة كانا يعبران الطريق بجوار مبنى المحكمة بمنطقة زرزارة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزهور لتلقي العلاج حيث تبين إصابتهما بكسور وجروح ويجري رجال البحث الجنائي بمديرية الأمن التحريات لمعرفة ملابسات الحادث والبحث عن السيارة الهاربة.