المنطقة الأزهرية بأسيوط: إلغاء الفسحة وإقامة صلاة الكسوف في مكان آمن

قررت الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، برئاسة الدكتور علي عبدالحافط، إنه وفقًا لما أعلنته المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تعرض البلاد لكسوف الشمس، وأن النظر إليها في هذا الوقت قد يضر بنا فتقرر إلغاء الفسحة أو ترحيلها، فضلًا عن إقامة صلاة الكسوف بالمعاهد لتعليم الطلاب في مكان بعيد عن الشمس.

إلغاء أو ترحيل الفسحة

ونص البيان الذي أعلنت عنه المنطقة المركزية لأزهر أسيوط، وجرى إرساله للمعاهد الأزهرية والإدارات بمختلف المراكز إنه بناءً على ذلك، تقرر: إلغاء أو ترحيل الفسحة والحفاظ على الطلاب في الفصول أثناء الكسوف، والتنبيه على الطلاب بخطورة النظر إلي الشمس في هذا التوقيت.

إقامة صلاة الكسوف

كما قررت المديرية أيضًا إقامة صلاة الكسوف والدعاء بصوت مسموع حتى نعلم أولادنا اللجؤ إلى الله في مثل هذه الأوقات، على أن تكون الصلاة في مكان بعيد عن الشمس وآمن ووتكون قبل الساعة الحادية عشر قبل توقيت الكسوف حتى نحافظ على الطلاب وعدم تعرضهم للشمس ثم ندخلهم الفصول لنحافظ عليهم.