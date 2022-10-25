رئيس «البحوث الفلكية»: أغسطس 2027 موعد الكسوف المقبل في مصر «فيديو»

قال الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنّ النظر للشمس بالعين المجردة دون أي نظارة شمسية أو «فلاتر» قد يؤدي للعمى؛ لأن أشعة الشمس تكون شديدة في فترة الكسوف وتستهوي إطالة النظر إليها، وهو ما قد يؤدي إلى حرق شبكية العين.

تجنبوا النظر للشمس بالعين المجردة في فترة الكسوف

وأضاف «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «تجنبوا النظر للشمس بالعين المجردة في فترة كسوف الشمس، والكسوف مرتبط بالشمس عندما يقع القمر بين الشمس والأرض ما يحجب نور الشمس على الأرض، وقد يكون جزئيا أو كليا أو حلقيا، وما سيحدث اليوم هو كسوف جزئي وسيصل إلى نسبة 45% من تغطية قرص الشمس، وسيكون أخر كسوف بمصر هذا العام».

وتابع رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية: «لن نرى كسوف شمس مرة أخرى في مصر إلا في أغسطس 2027، وسيكون كسوفا كليا مركزه منطقة الأقصر، وبدأنا الاستعداد له كظاهرة سياحية ترويجية لمنطقة الأقصر».

مركز تعليم الفلك للناطقين باللغة العربية

وأشار، إلى أن المعهد نسّق مع الاتحاد الدولي للفلك وتم تأسيس بمركز تعليم الفلك للناطقين باللغة العربية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتحديث المناهج فيما يتعلق بتخصصات الفلك وعلوم الفضاء، إذ أن هناك أجزاء كثيرة ليست صحيحة أو منقوصة أو أن البيانات ليست كاملة، وجرى عقد أكثر من دورة تدريبية لمدرسي العلوم في نطاق القاهرة الكبرى وجاري تعميمها على أنحاء الجمهورية».