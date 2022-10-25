عميد «علوم الفضاء» يحذّر من النظارات الشمسية أثناء الكسوف: قد تسبب العمى

حذّر الدكتور أسامة شلبية، عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، من النظر المباشر إلى قرص الشمس خلال الكسوف، إذ يعرّض شبكية العين إلى أضرار بالغة قد تسبب العمى المؤقت أو الدائم، مؤكدا ضرورة استخدام النظارات الخاصة بالكسوف وحسب المعايير العالمية بدرجة 14 فما فوق، والتي تحجب 99% من الأشعة فوق البنفسجية و97% من الضوء المرئي.

وأضاف «شلبية» لـ«الوطن»، أنّ الدرجات هي معيار أو مقياس لدى من يعملون في النظارات والأجهزة البصرية كمقياس ريختر للزلازل، وتتكون النسبة المحتجبة بالمرشح الضوئي عالية لحماية شبكية العين، أي ألا ينظر مباشرة للشمس ولا يستخدم أي نظارة غير المعتمدة لهذا الغرض.

استخدام نظارة الكسوف خاضعة للمنظمة الدولية للمعايير

وشدد الدكتور أسامة شلبيه، على عدم استخدام النظارات الشمسية بأنواعها أو صفائح الأشعة السينية أو زجاج اللحام أو أوراق تظليل السيارات أو النظارات المصنعة فرديا، غير خاضعة للفحص والمعايير العالمية، إذ إنّ لها الكثير من الأضرار، وطالب بأن تكون نظارة الكسوف المستخدمة خاضعة للمنظمة الدولية للمعايير «أيزو» ومعايير الصحة والسلامة وحماية البيئة الأوروبية، ويجب مراعاة عدم استخدام النظارة أكثر من 3 دقائق بشكل متواصل.

النظر مباشرة لقرص الشمس يعرض شبكية العين لأضرار بالغة

يشهد العالم كسوفا جزئيا للشمس اليوم، حيث يمر قرص القمر أمام قرص الشمس فيحجبه جزئيا ولفترة محدودة، وتختلف نسبة الحجب حسب الموقع الجغرافي على الأرض.

وحذّرت كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، من خطورة النظر مباشرة إلى قرص الشمس خلال الكسوف، إذ يعرّض شبكية العين إلى أضرار بالغة بسبب دخول الأشعات المختلفة من الضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء.